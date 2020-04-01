2 апреля: этот день в истории России

День 2 апреля в истории России был богатым событиями, например, в 1151 году родился князь Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве». В 1834 году на Обводном канале возле Александро-Невской лавры произошло маленькое электротехническое чудо. Под руководством Павла Шиллинга провели первый в мире взрыв подводной электрической мины. Результаты впечатлили, и устройство успешно дорабатывалось на протяжении нескольких лет.

В 1916 году на свет появился талантливый музыкант и композитор Олег Лундстрем, вывевший в люди множество советских музыкантов, среди которых была сама Алла Пугачева. Лундстрем создал и много лет руководил джазовым оркестром, заслужив звание Народный артист РСФСР.

По народному календарю 2 апреля отмечают день Фотинии Самарянки, в связи с чем нужно было послать ей особую молитву от лихорадки («трясовичной болезни»). По всей видимости, март и тогда был непростым периодом, в который обострялись ОРВИ. Со второго апреля у многих птиц начинается токование (брачный период).

События 2 апреля в истории России:

1718 — Пётр I создаёт в Русском царстве Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.

1769 — в ходе русско-турецкой войны русские войска отбили у турок город Таганрог.

1774 — в ходе сражения у Татищевой войска Пугачёва потерпели первое крупное поражение в Крестьянской войне 1773—1775 годов.

1834 — В Санкт-Петербурге под руководством Павла Шиллинга осуществлён взрыв подводной электрической мины.

1922 — в Москве открылась библиотека иностранной литературы.

1928 — родился Вальтер Запашный — основатель династии запашных. Артист цирка, дрессировщик, народный артист РСФСР.

1950 — Организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-2» под руководством Михаила Михайловича Сомова.

1966 — советский спутник «Луна-10» стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну.

2 апреля 1769 года русские в ходе войны с турками отбили Таганрог

В этот день в ходе русско-турецкой войны город Таганрог, некогда основанный самим Петром Первым, снова перешел к русским. Победа очень воодушевила войско, ведь Таганрог был первой военно-морской базой России, а царь Петр не отметал идею перенести туда столицу. Но война с турками все перемешала, и по договору с ними в 1712 году Таганрог был разрушен. Второе рождение Таганрога связано с именем Екатерины Второй: в короткое время город был восстановлен, а после присоединения к России Крыма из города-крепости превращается в богатый город-порт.

2 апреля 1922 года в Москве открыли библиотеку иностранной литературы

Формирование библиотеки началось в 1921 году — на базе книжного хранилища Неофилологического института, однако в реальности дело шло только на бумаге, и могло заглохнуть в любой момент. Однако библиотековед Маргарита Рудомино, которую пригласили создать новую библиотечную единицу, не опустила руки: почти год она обивала пороги инстанций, пока не добилась определенности. Иностранку все-таки учредили как самостоятельное учреждение в системе Наркомпроса РСФСР, а помещения ей выделили на пятом этаже здания номер 5 по Денежному переулку. Кроме заведующей и уборщицы, в штате было три библиотекаря — вот так скромно начиналась наша знаменитая Иностранка — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

2 апреля 1966 года советский спутник «Луна-10» облетел Луну

В этот день в 1966 году спутник «Луна-10», созданный в конструкторском бюро СССР, стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим естественный спутник Земли и ставший, в свою очередь, его первым искусственным спутником. На орбиту Луну-10 вывели с космодрома Байконур — пуском ракеты-носителя «Молния-М». С научной точки зрения запуск был исключительно полезен космофизикам: были получены новые орбитальные измерения. Цифры позволили установить несферичность гравитационного потенциала Луны и впервые получить его точную модель.