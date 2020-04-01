Патриарх Кирилл в видеообращении призвал не ходить в храмы во время COVID-19

Патриарх Кирилл заявил, что верующим лучше пока не посещать церкви в период активного распространения коронавирусной инфекции. По его мнению, на сегодняшний день наилучшим способом будет молиться на дому и следовать примеру святой Марии Египетской, которая не посещала церкви десятилетиями. При этом сообщается, что представители Российской православной церкви не планируют изменять порядок проведения богослужений.

Обращение патриарха Кирилла 29 марта 2020 года к мирянам, видео

Московский патриарх Кирилл просит православных верующих молиться дома и не посещать храмы в ближайшее время. Данное заявление он сделал во время организации проповеди в Храме Христа Спасителя.

«Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», – сказал патриарх.

При этом патриарх сообщил, что никогда не обращался бы к прихожанам с данной просьбой, если бы не было в христианском мире прецедента в виде святого примера преподобной Марии, которая пробыла в пустыне на протяжении сорока семи лет и молилась Господу, соблюдая при этом пост.

Согласно сообщениям председателя синодального отдела в Московском патриархате по вопросам взаимоотношения церкви и общества, а также по связям со средствам массовой информации Владимира Легойды, священники будут продолжать организовывать богослужения даже в столь тяжелый для мировой общественности период.

Также патриарх Кирилл во время своей проповеди еще раз напомнил прихожанам о необходимости строгого соблюдения всех предписаний медиков. По его словам, угроза распространения пандемии очень высокая, а наши соотечественники пока не полностью понимают всю серьезность сложившейся ситуации, хотя у них перед глазами есть примеры последствий коронавирусной инфекции в других государствах.

Патриарх Кирилл попросил не слушать отвергающих самоизоляцию священников

Помимо призыва молиться в домашних условиях, Патриарх Московский просит прихожан не слушать заявления неразумных священнослужителей, которые часто призывают наших соотечественников не обращать внимание на ограничительные меры ввиду распространения коронавирусной инфекции. По словам священнослужителя, нынешняя ситуация с пандемией несет серьезную угрозу для общества, поэтому ограничения необходимо соблюдать для своей же безопасности.

Патриарх Кирилл совершит объезд столицы с чудотворной иконой

Также Патриарх Кирилл провел объезд по столице с чудотворной иконой «Умиление». Помимо этого, в ближайшую пятницу Настоятель РПЦ планирует проведение богослужения на территории Елоховского собора.

«Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году», – сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Также представители РПЦ предлагают православным христианам в домашних условиях помолиться с Патриархом, начиная чтение акафиста Пресвятой Богородице и продолжить молитвой, в которой попросить Господа избавить мир от коронавирусной инфекции.

Патриарх Кирилл: Господь накажет вас за несоблюдение гигиены

Помимо этого, Московский патриарх заявил, что читает зловредными тех граждан, которые на время пандемии решили игнорировать все предписания медиков и ссылаются при этом на веру, а также продолжают призывать к несоблюдению санитарных предписаний других верующих.

«Мы обязаны соблюдать все необходимые санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, которые заявляют: «где же вера наша, если мы боимся инфекции?» Какой-то мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал: «А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали правила, которые нужно исполнять, ссылаясь на веру?»», — сказал Предстоятель.

Также священнослужитель отмечает, что присутствие общей опасности очень часто приводит к разрушению человеческих связей, в результате которых в первую очередь граждане начинают думать лишь о себе: