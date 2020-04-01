Кого ждет уголовное наказание за нарушение карантина в соответствии с законопроектом

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mavit
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Кого ждет уголовное наказание за нарушение карантина в соответствии с законопроектом

31 марта состоялось заседание Госдумы, которая во втором и третьем чтении приняла пакет нововведений в законопроект об административном наказании за нарушение карантинных мер. Также был принят законопроект о введении штрафов за распространение недостоверной информации о коронавирусе и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Власти России уверены, что подобные меры наиболее эффективны для предотвращения распространения коронавируса. На сегодняшний день количество зараженных во всем мире достигло 858 785 человек, а количество умерших – 42 151 человек. 178 119 человек удалось вылечить.

Кого ждет уголовное наказание при нарушении карантина

В соответствии со статьей 236 УК РФ, уголовная ответственность предусмотрена за нарушение санитарно-эпидемиологических правил во время карантина, которые повлекли за собой смерть человека. Представитель Роспотербнадзора заявил, что санитарные правила и нормативы в первую очередь направлены на благополучие человека. Но в этих правилах содержаться требования к юридическим лицам, про физических лиц в документе ничего не говорится.

Кого ждет уголовное наказание за нарушение карантина в соответствии с законопроектом

На сегодняшний день по этой статье могут судить только должностные лица. Таким образом получается, для физических лиц никакого наказания за нарушение карантина не было предусмотрено. Ко второму чтению в статью внесли правки, затрагивающие физических лиц. Согласно правкам, внесенным в документ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших за собой массовое заболевание людей, грозит:

  • штраф в размере 500-700 тысяч рублей, в некоторых ситуациях размер штрафа равен доходу осужденного за период от года до полутора лет;
  • ограничение свободы сроком до двух лет;
  • принудительные работы на срок до двух лет;
  • лишение свободы сроком до двух лет.

В новом документе появился пункт, в соответствии с которым за распространение недостоверной информации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.  За нарушение правил, повлекшее за собой смерть одного человека, грозит лишение свободы сроком до 5 лет, если погибли двое и больше – до 7 лет лишения свободы.

Какие штрафы грозят за нарушение условий карантина

В соответствии с законопроектом, принятым депутатами Государственной Думы, наказание штрафом предусмотрено за нарушение карантина при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих. За нарушение законодательства области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены штрафы:

  • для граждан размер штрафа колеблется от 15 до 40 тысяч рублей;
  • размер штрафа для должностных лиц колеблется от 50 до 150 тысяч рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей размер штрафа колеблется от 50 до 150 тысяч рублей, в некоторых случаях все может закончиться приостановкой деятельности сроком на 90 суток;
  • размер штрафа за нарушение для юридических лиц колеблется от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Кого ждет уголовное наказание за нарушение карантина в соответствии с законопроектом

Если вышеупомянутые действия или бездействие причинят вред здоровью человека или повлекут смерть человека, нарушителю грозит штраф, размер которого колеблется от 150 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от того, кто был нарушителем – должностное лицо или ИП.

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