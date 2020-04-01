Кого ждет уголовное наказание за нарушение карантина в соответствии с законопроектом

31 марта состоялось заседание Госдумы, которая во втором и третьем чтении приняла пакет нововведений в законопроект об административном наказании за нарушение карантинных мер. Также был принят законопроект о введении штрафов за распространение недостоверной информации о коронавирусе и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Власти России уверены, что подобные меры наиболее эффективны для предотвращения распространения коронавируса. На сегодняшний день количество зараженных во всем мире достигло 858 785 человек, а количество умерших – 42 151 человек. 178 119 человек удалось вылечить.

Кого ждет уголовное наказание при нарушении карантина

В соответствии со статьей 236 УК РФ, уголовная ответственность предусмотрена за нарушение санитарно-эпидемиологических правил во время карантина, которые повлекли за собой смерть человека. Представитель Роспотербнадзора заявил, что санитарные правила и нормативы в первую очередь направлены на благополучие человека. Но в этих правилах содержаться требования к юридическим лицам, про физических лиц в документе ничего не говорится.

На сегодняшний день по этой статье могут судить только должностные лица. Таким образом получается, для физических лиц никакого наказания за нарушение карантина не было предусмотрено. Ко второму чтению в статью внесли правки, затрагивающие физических лиц. Согласно правкам, внесенным в документ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших за собой массовое заболевание людей, грозит:

штраф в размере 500-700 тысяч рублей, в некоторых ситуациях размер штрафа равен доходу осужденного за период от года до полутора лет;

ограничение свободы сроком до двух лет;

принудительные работы на срок до двух лет;

лишение свободы сроком до двух лет.

В новом документе появился пункт, в соответствии с которым за распространение недостоверной информации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. За нарушение правил, повлекшее за собой смерть одного человека, грозит лишение свободы сроком до 5 лет, если погибли двое и больше – до 7 лет лишения свободы.

Какие штрафы грозят за нарушение условий карантина

В соответствии с законопроектом, принятым депутатами Государственной Думы, наказание штрафом предусмотрено за нарушение карантина при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих. За нарушение законодательства области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены штрафы:

для граждан размер штрафа колеблется от 15 до 40 тысяч рублей;

размер штрафа для должностных лиц колеблется от 50 до 150 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей размер штрафа колеблется от 50 до 150 тысяч рублей, в некоторых случаях все может закончиться приостановкой деятельности сроком на 90 суток;

размер штрафа за нарушение для юридических лиц колеблется от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Если вышеупомянутые действия или бездействие причинят вред здоровью человека или повлекут смерть человека, нарушителю грозит штраф, размер которого колеблется от 150 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от того, кто был нарушителем – должностное лицо или ИП.

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