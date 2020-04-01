Как изменились штрафы за нарушение карантина в 2020 году КоАП РФ

Комитет Государственной Думы, отвечающий за государственное строительство и законодательство, 27 марта выступил за внесение ряда правок в Кодекс об административных нарушениях. Изменения предполагают повышение ответственности за несоблюдение режима карантина. О нововведениях сообщила пресс-служба приморского УМВД.

Штрафы за нарушение карантина в 2020 году КоАП РФ

Каждый гражданин Российской Федерации, который в период карантина решит пройтись по городу, и этим создаст угрозу распространения заболевания COVID-19, заплатит сумму штрафа в размере 15-40 тысяч рублей. Если на нарушение решится должностное лицо, ему придется обогатить государство на 50-150 тысяч рублей, тогда как ответственность юридических лиц в условиях высокой эпидемиологической опасности составит 200-500 тысяч рублей. В крайних случаях компанию-нарушителя могут обязать приостановить любую деятельность на срок до месяца.

Сумма штрафной санкции может существенно возрасти, если инфицированный гражданин во время прогулки заразит окружающих. Административный кодекс Российской Федерации в таком случае предусматривает наказание, соответствующее последствиям. К примеру, в некоторых случаях человек может неосознанно и по неосторожности заразить другого гражданина, что повлечет тяжелое заболевание или смерть жертвы. Если в деянии не выявлено признаков преступления, физическому лицу-нарушителю придется заплатить от 150 до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц размер санкции увеличивается ровно в два раза (300-500 тысяч). Юридическим лицам, ненамеренно заразившим людей, придется распрощаться с 0,5-1 миллионом рублей. Также предусматривается приостановление деятельности предприятия на термин до 90 суток.

Ответственность за распространение коронавируса предусматривается 6,3 статьей КоАП Российской Федерации, которая наказывает на нарушение гигиенических норм и санитарных правил. Она усиливается в период объявления чрезвычайной ситуации или угрозах распространения общественно опасной инфекции. Актуальна статья и в случаях, когда на определенной территории вводятся ограничительные меры или карантин.

Ольга Тимофеева считает возмутительным факт того, что каждый пятый россиянин не придерживается требований карантина и не соблюдает самоизоляцию. По ее словам, современная наука не предлагает средств для борьбы с болезнью. Лишь всеобщий карантин позволяет исключить массовое распространение болезни COVID-19. Об этом она заявила во время общения с властями разных уровней, когда призвала стимулировать жителей не выходить за пределы дома.

Не стоит бояться больших штрафов

Журналист Дмитрий Белёв, ведущий собственную рубрику в Общественной службе новостей, считает слишком радикальными штрафные меры, которые планируют ввести власти. Финансовые санкции кажутся просто неподъемными для среднестатистического россиянина. Обычный человек просто не сможет выплатить эти средства. В то же время, по мнению журналиста, обычным гражданам не стоит переживать на этот счет. Скорее всего, меры несут психологический характер. На данный момент россияне с иронией относятся к самоизоляции. Некоторые из них честно не покидают пределов квартиры, что позволило существенно разгрузить Москву. На улицах города не увидишь ажиотажа, а транспорт ходит полупустым даже в пиковые периоды.

В то же время, существует категория граждан, которые в течение последних десятилетий спустя рукава относятся к вводимым ограничениям. По их мнению, любому патрулю достаточно предложить небольшую взятку, чтобы избежать серьезных штрафов. Кто-то вовсе считает, что полицейских можно отпугнуть связями. По мнению Дмитрия Белёва, именно для этой категории граждан закон предусматривает огромные финансовые санкции. Есть и представители молодежи, для которых нарушение закона представляется забавой. Но сегодня в мире сложилась ситуация, которая вынуждает отложить шутки в сторону. Здоровье не удастся восстановить на деньгами, ни серьезными связями.

Сколько продлится «жёсткий карантин» в Москве

В столичном оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса сообщают о планах 14 апреля завершить режим карантина. По этой причине предложенные президентов вынужденные «каникулы» продлятся, как минимум, на 7 суток. Согласно текущей инициативе Владимира Путина, выходные должны завершиться 5 апреля. Сейчас в московском штабе уже отказываются называть конкретную дату, ограничившись фразой «в ближайшее время». В то же время, здесь уточнили особенности самоизоляции. К примеру, специалисты уже знают, что делать при необходимости провести плановую операцию или прогуляться на свежем воздухе.

Возможную длительность карантина в течение какого-то времени опубликовали на сайте mos.ru и в телеграм-канале оперативного штаба. Также дата «14 апреля» значилась среди ответов на вопросы граждан относительно терминов самоизоляции. По этой причине информацию использовал ряд СМИ, среди которых «Ведомости» и «Интерфакс». Но специалисты штаба довольно быстро убрали потенциальную дату из всех социальных сетей и мессенджеров. Теперь известно лишь о том, что меры ограничения «в ближайшее время» будут отменены.

Сергей Собянин еще 5 марта ввел особый режим повышенной готовности в столице. Указ мэра Москвы относится ко всем жителям города вне зависимости от их возраста. Пока ситуация с пандемией коронавируса не изменится, его придется соблюдать. Согласно инициативе президента, период с 30 марта по 3 апреля объявлен нерабочим на всей территории государства. Это позволяет большей части населения остаться дома и не контактировать с окружающими.

Ранее существовало мнение о том, что жители Москвы, а также Подмосковья и других регионов России должны соблюдать режим домашней самоизоляции вплоть до 5 апреля. В течение семи суток работа малого, среднего и крупного бизнеса, кроме исключений, приостановлена. Данный период в народе назвали «путинскими каникулами». Но данная мера оказалась неэффективной – почти все предприятия продолжили функционировать, ведь строгого запрета на работу введено не было.