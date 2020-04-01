Сериал «Паромщица» – мелодрама, которая каждого затронет до глубины души

30 марта 2020 года на телеканале «Россия 1» вышел новый российский сериал «Паромщица». Над этой картиной работали с 2019 года. И сейчас на телеэкранах показывают по две серии подряд с понедельника по четверг в 21:00.

Сюжет этого сериала рассказывает о том, что женщины – это довольно сильные личности, которые готовы на все ради своего ребенка. Как говорит Максим Демченко, режиссер картины, фильм показывает историю о настоящих чувствах, которые всегда побеждают.

Сколько серий и какие актеры играют в сериале

Всего картина состоит из 16 серий, каждая длительностью по 57 минут.

Актерский состав подбирали тщательно. Главную героиню, которая готова преодолеть любые трудности, сыграла Глафира Тарханова. Она известна по работам «Любить и верить», «Письмо Надежды» и «Ускользающая жизнь».

Также в сериале снимались Андрей Барило, Елена Дудина, Александр Ратников, Раиса Рязанова, Александр Пашутин и многие другие.

Содержание серий киноленты «Паромщица»

С самого начала многосерийного фильма рассказывается о жизни Титовых – Надежде, ее муже Леве и сыне Константине. Сама семья проживает в провинции под названием Излучинск. И в один момент она решает изменить всю свою жизнь – переехать их маленького городка в Москву. Там у Титовых все складывается наилучшим образом: они находят высокооплачиваемую работу, а после покупают за крупную сумму целый особняк.

Правда, все неожиданно меняется. В Излучинске произошли трагические события, а семья Титовых оказалась в самом их эпицентре. Главная героиня Надежда стала подозреваемой по делу об убийстве старого паромщика. Женщину посадили в тюрьму.

Ни откупиться, ни доказать, что она невиновна, у Нади Титовой не получилось, поэтому она отсидела полный срок. После выхода из тюрьмы оказалось, что родной сын Костя ее презирает, муж за время отсутствия успел жениться на другой женщине. В родном городе Излучинск на женщину ополчились и стали ненавидеть все соседи. Привычный уклад жизни разрушился в один миг.

По загадочному стечению обстоятельств единственное место, куда можно устроиться на работу Надежде, — это тот злосчастный паром, который перечеркнул ее жизнь на «до» и «после». Так как выхода нет, главная героиня становится паромщицей. Но Титова не сидит сложа руки. Женщина намерилась доказать свою невиновность и вернуть доброе имя. Так как это единственный способ вернуть своего дорогого сына Костю и реабилитироваться в глазах местных жителей.