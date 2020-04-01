Адвокат Жорин рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество

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В 1952 году военнослужащие НАТО были заняты очередной подготовкой, выполняя операцию «Майнбрейс». Внезапно всё было прервано появлением НЛО. Согласно официальному отчету, именно неопознанный...
ВЭБ.РФ и Доктор рядом оказывают бесплатную телемедицинскую помощь всем жителям России
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Персек алтайских коммунистов Мария Прусакова сидела соседнем ряду зараженной вирусом женщиной
Расположение мест Руководитель алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова стала одной из тех, кто оказался в группе риска после полета с зараженной COVID-19 жительницей Барнаула, вернувшейся...
Дочь Заворотнюк косвенно подтвердила тяжелое состояние матери
Дочь Анастасии Заворотнюк напомнила подписчикам в Instagram, что сейчас все люди переживают не самое лучшее время. Анна Заворотнюк отметила: нужно верить, что все пройдет...