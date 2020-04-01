Такой Емеля-дурачок: создатель Дома-2 рассказал о порноскандале в шоу и унизил Бузову

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Валерий Комиссаров раскрыл СМИ несколько секретов самой рейтинговой программы на ТНТ.

Телеведущий и политик Валерий Комиссаров принял участие в Youtube-шоу "Осторожно, Собчак", в котором он раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой и пояснил, зачем принял участие в порноскандале с экс-участницей "Дома-2".

По словам Комиссарова, он опубликовал интимное видео с популярной блогершей Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, потому что стремился восстановить справедливость. На вопрос Собчак зачем, ответил, что «атомные авианосцы не комментируют перхоть, смытую в унитаз».

Он заявил, что Зотеева сама попросила его опубликовать порновидео с ее участием «за ради хайпа». То, что Комиссаров сам уговаривал их выложить видео, он назвал ивжнтхх неправдой. А решится на участие в скандале его сподвигла идея, что «истина и правда всегда были выше порнухи». Таким образом он сделал хороший пиар Инстасамке и «восстановил справедливость».

Кроме того, создатель «Дома-2» рассказал Собчак, как Ольга Бузова попала на телевидение.

"Я ее обожаю! Оля, привет! Бузову я взял только потому, что она такой Емеля-дурачок, который говорит: "Езжайте-ка ведра сами", – заявил один из авторов проекта.

Комиссаров поделился и тем, почему Бузова стала такой популярной.

"Те, кто ее не знают, считают Олю глупым человеком. Но она на самом деле умная. Когда женщины смотрят на нее, то Бузова действует на них как антидепрессант. Они думают: "Боже, какая дура! Ну если такая дура пробилась, так мне еще больше повезет". Поэтому я повышаю самооценку зрителей", – заявил Комиссаров.

На его взгляд, у "Бузовой есть удивительное свойство! Она в силу природного стремления к чистоте всегда встречает мужиков, которые на тысячу порядков ниже нее. Она слабая, она хочет настоящего сильного мужчину".

"Бузовой нужен мужик, и все остальное неважно, поэтому она обманывается в любви и всегда будет, потому что она хороший человек, а любит плохишей. А бабам нравится видеть в ней себя. У нее на лбу написано: "всегда будет сложно в личной жизни", – считает Комиссаров.

По его словам, она выбирает тиранов, "которые ею управляют" и "искренне хочет любить".

"Представляете, выходит девушка: "Я самая лучшая, у меня самая лучшая фигура, я хочу любить". А кругом одни мудаки! И любая женщина думает, что это про нее. Поэтому и рейтинги", – считает телеведущий.