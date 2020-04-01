20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Share Tweet Share Share Email CommentsНастоящие мастера всегда умеют встроить «пасхальное яйцо» в произведение, будь то фильм, мультфильм, компьютерная игра или иной вид контента. Другое дело, что не всякий зритель это поймет, из-за узости своего кругозора. Но так даже интереснее, потому что эти секреты предназначены именно для тех, кто любит искать, а не рядовых потребителей. Сегодня мы пойдем навстречу и раскроем некоторые пасхалки в последних фильмах.

Звездный узор в виде головы Микки Мауса в мультфильме «Король лев»

Наркотик в сериале «Во все тяжкие» на самом деле расплавленная карамель

Американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон мог бы сыграть Терминатора-убийцу, но его сочли слишком добреньким для такой роли. Через десять лет он жестоко расправился с женой и её любовником.

В оригинальной версии «Терминатора» Арнольд ни разу не моргнул, как и положено роботу. Зато в режиссерской версии таких моментов множество, пока к середине фильма не пришла идея дать ему огромные очки.

Для озвучивания динозавров в фильме «Парк юрского периода» использовали звуки совокупления черепах

В фильме «Побег из Шоушенка» роль Томми Уильямса должен был сыграть Бред Питт

Зеленая кожа Халка – сбой цветного принтера, который вместо серого напечатал грязно-зеленый цвет на эскизах. Режиссер восхитился и закрепил это в образе.

Роль Хана Соло предназначалась Биллу Мюррею

Робин Уильямс подарил не только голос, но и внешность Джинну из диснеевского мультика про Алладина, с условием запрета использования их в других работах. Поэтому Джинна больше нигде не видели.

В первых сериях «Ну, погоди!» мультипликаторы экспериментировали с прической Волка, пока не нашли идеальный вариант

Фигурки кукол из мультфильма «Побег из курятника» имели съемные головы. Для маскировки шва на всех надели украшения на шею.

Джека Воробья должен был сыграть Джим Керри, но он передумал

Робота Еву из мультфильма «ВАЛЛ-И» придумал Джонии Айв – ведущий дизайнер Apple, который создал облик iPhone и iPad

Американская киноассоциация разрешила название фильма «Знакомство с Факерами» только после того, как было доказано, что это не только ругательство, но и реальная фамилия

Футуристический планшет героя фильма «Бегущий по лезвию бритвы 2049» — это кассета из 1920-х

Дизайнеры нарочно нарисовали все предметы Карла из мультфильма «вверх» квадратными. Тогда как у его жены они круглые.

Герой ДиКаприо в фильме «Остров проклятых» ни разу не зажег сигарету сам – у него нет источника огня, так как пациентам запрещено их иметь

Режиссер фильмов «Мама» и «Оно» – псих, с детской травмой от наблюдения картин Амедео Модильяни. Образы деформированных людей он почерпнул именно оттуда.

Конструкция межпланетного корабля «Эндюранс» символизирует циферблат часов

Жест с ударом в грудь – импровизация Макконахи, но она так понравилась, что режиссер «Волка с Уолл-стрит» сделал её основным элементом фильма