20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsНастоящие мастера всегда умеют встроить «пасхальное яйцо» в произведение, будь то фильм, мультфильм, компьютерная игра или иной вид контента. Другое дело, что не всякий зритель это поймет, из-за узости своего кругозора. Но так даже интереснее, потому что эти секреты предназначены именно для тех, кто любит искать, а не рядовых потребителей. Сегодня мы пойдем навстречу и раскроем некоторые пасхалки в последних фильмах.

Звездный узор в виде головы Микки Мауса в мультфильме «Король лев»

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Наркотик в сериале «Во все тяжкие» на самом деле расплавленная карамель

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон мог бы сыграть Терминатора-убийцу, но его сочли слишком добреньким для такой роли. Через десять лет он жестоко расправился с женой и её любовником.

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

В оригинальной версии «Терминатора» Арнольд ни разу не моргнул, как и положено роботу. Зато в режиссерской версии таких моментов множество, пока к середине фильма не пришла идея дать ему огромные очки.

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Для озвучивания динозавров в фильме «Парк юрского периода» использовали звуки совокупления черепах

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

В фильме «Побег из Шоушенка» роль Томми Уильямса должен был сыграть Бред Питт

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Зеленая кожа Халка – сбой цветного принтера, который вместо серого напечатал грязно-зеленый цвет на эскизах. Режиссер восхитился и закрепил это в образе.

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Роль Хана Соло предназначалась Биллу Мюррею

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Робин Уильямс подарил не только голос, но и внешность Джинну из диснеевского мультика про Алладина, с условием запрета использования их в других работах. Поэтому Джинна больше нигде не видели.

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

В первых сериях «Ну, погоди!» мультипликаторы экспериментировали с прической Волка, пока не нашли идеальный вариант

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Фигурки кукол из мультфильма «Побег из курятника» имели съемные головы. Для маскировки шва на всех надели украшения на шею.

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Джека Воробья должен был сыграть Джим Керри, но он передумал

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Робота Еву из мультфильма «ВАЛЛ-И» придумал Джонии Айв – ведущий дизайнер Apple, который создал облик iPhone и iPad

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Американская киноассоциация разрешила название фильма «Знакомство с Факерами» только после того, как было доказано, что это не только ругательство, но и реальная фамилия

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Футуристический планшет героя фильма «Бегущий по лезвию бритвы 2049» — это кассета из 1920-х

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Дизайнеры нарочно нарисовали все предметы Карла из мультфильма «вверх» квадратными. Тогда как у его жены они круглые.

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Герой ДиКаприо в фильме «Остров проклятых» ни разу не зажег сигарету сам – у него нет источника огня, так как пациентам запрещено их иметь

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Режиссер фильмов «Мама» и «Оно» – псих, с детской травмой от наблюдения картин Амедео Модильяни. Образы деформированных людей он почерпнул именно оттуда.

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Конструкция межпланетного корабля «Эндюранс» символизирует циферблат часов

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

Жест с ударом в грудь – импровизация Макконахи, но она так понравилась, что режиссер «Волка с Уолл-стрит» сделал её основным элементом фильма

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает

20 пасхалок и скрытых шуток в известных кинофильмах, о которых мало кто знает