На астероиде Эрос обнаружена база инопланетян

Он уверен в том, что на поверхности небесного тела, достаточно четко видна база инопланетян. По его мнению объяснения, которые предоставило НАСА, слишком примитивные и предсказуемые. Специалисты считают, что данный предмет прямоугольной формы имеет размер около 45 метров в поперечнике. При этом находка больше никак не комментировалась учеными.

Уфолог уверен в том, что специалисты недостаточно хорошо изучили этот объект, но после его заявления, возможно, они отреагируют как-то по-другому. Теперь они точно не смогут скрыть от общественности обнаруженный объект или же стереть его с фотографий.

Стоит отметить, что некоторое время назад Джеймс Бенфорд, ученый из Америки, предположил, что те объекты, которые двигаются по одной орбите с нашей планетой, на самом деле могут оказаться зондами инопланетных цивилизаций. Конечно, такое предположение поддержала лишь часть экспертов. Возможно, астероид Эрос, относится также к числу таких зондов.