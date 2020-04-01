На астероиде Эрос обнаружена база инопланетян

|Скотт Уоринг, известный во всем мире уфолог, проводил изучение очередных официальных снимков НАСА, которые регулярно выкладываются на официальном сайте агентства. Теперь уфолог занялся изучение поверхности астероида Эрос, который находится недалеко от нашей планеты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Он уверен в том, что на поверхности небесного тела, достаточно четко видна база инопланетян. По его мнению объяснения, которые предоставило НАСА, слишком примитивные и предсказуемые. Специалисты считают, что данный предмет прямоугольной формы имеет размер около 45 метров в поперечнике. При этом находка больше никак не комментировалась учеными.
Уфолог уверен в том, что специалисты недостаточно хорошо изучили этот объект, но после его заявления, возможно, они отреагируют как-то по-другому. Теперь они точно не смогут скрыть от общественности обнаруженный объект или же стереть его с фотографий.
Стоит отметить, что некоторое время назад Джеймс Бенфорд, ученый из Америки, предположил, что те объекты, которые двигаются по одной орбите с нашей планетой, на самом деле могут оказаться зондами инопланетных цивилизаций. Конечно, такое предположение поддержала лишь часть экспертов. Возможно, астероид Эрос, относится также к числу таких зондов.