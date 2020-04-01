Врач-онколог назвала начальные симптомы меланомы

Меланома – злокачественная опухоль, возникающая из содержащих темный пигмент меланин клеток, которые называются меланоцитами. Это одна из самых агрессивных форм рака, которая быстро развивается и метастазирует. Поэтому в очень многих случаях заболевание диагностируют слишком поздно, когда у больных шансов на спасение не так много.

Между тем меланома в 90 процентах случаев локализируется на кожных покровах и ее можно распознать на ранней стадии, присмотревшись к родинке. Как это сделать рассказала врач-онколог Таисия Никулина.

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На ранней стадии меланома может начать беспокоить человека совсем незначительно – появляется чувство жжения, кожный покров вокруг родинки начинает зудеть. Также она может начать кровоточить.

На начальной стадии родинка также может размягчиться и изменить свой вид – стать толще или возвыситься. Врач обращает внимание на то, что в это время вокруг близлежащих тканей может образоваться сильный отек или покраснение.

«На следующих стадиях при меланоме наблюдается постоянное кровотечение из родинки или родимого пятна. Беспокоят и сильные болевые ощущения в районе очага заболевания. Потом начинается разрушение кожных покровов», — рассказала врач.

Людям, которые обнаружили у себя один или несколько симптомов, Таисия Никулина рекомендует сначала успокоиться.

Волнение всегда мешает лечению – это касается любого заболевания, а онкологии – особенно. После того, как человек успокоится, ему надо записаться на прием к дерматологу, чтобы исключить злокачественное новообразование на коже.

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