Сервис Airbnb выделит 250 млн долларов на компенсации владельцам жилья за отмену бронирований из-за пандемии

Сервис аренды жилья Airbnb выделит 250 млн долларов на выплату компенсаций владельцам жилья за отмену бронирований из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом говорится в обращении главы Airbnb Брайана Чески, опубликованном в блоге компании.

Выплаты получат те владельцы жилья, чьи гости забронировали проживание до 14 марта включительно и должны были въехать в период до 31 мая, но отменили поездку из-за эпидемии Covid-19. Компания обещает перечислить хозяевам мест размещения 25% той суммы, которую они должны были получить в случае обычно отмены, а гости получат полный возврат. Так, если при обычной отмене хозяину полагалось 400 долларов, то Airbnb выплатит ему 100 долларов. Перечислять компенсации сервис начнет в апреле.

"Мы признаем, что для бронирований, оформленных не позднее 14 марта, с датой прибытия после 31 мая может сохраняться неопределенность. В ближайшие недели мы попросим хозяев и гостей пересмотреть такие бронирования и либо отменить, либо подтвердить их. Наконец, все бронирования, оформленные после 14 марта, подчиняются обычным правилам отмены, Covid-19 не будет рассматриваться как уважительная причина отмены", – отметили в компании, уточнив, что для хозяев и гостей из Италии, Китая, Южной Кореи, Израиля, Индии и США действуют дополнительные условия выплат компенсаций.

14 марта в Airbnb сообщили, что правила сервиса о применении уважительных причин распространяется на отмены бронирования из-за коронавируса. Этим объясняется выбор даты для определения бронирований, на которые распространяется действие программы выплат компенсаций.

По последним данным, в мире зарегистрировано 800 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа. Лидерами по количеству выявленных случаев являются США (почти 165 тыс.), Италия (около 102 тыс. случаев) и Испания (94,5 тыс. случаев). Далее идет Китай с примерно 82 тыс. случаев, но в Поднебесной распространение вируса удалось остановить. Всего от коронавируса умерло почти 39 тыс. человек, а излечилось больше 170 тыс. пациентов.