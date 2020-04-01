Турецкий Красный Полумесяц призвал к «национальной мобилизации» в связи с возможной нехваткой медоборудования

«Наша сфера здравоохранения зависит от иностранных поставщиков. В настоящее время все международные рейсы приостановлены. У нас возникнут огромные трудности, когда внутренние запасы истощатся. Мы должны начать национальную мобилизацию», — цитирует Кыныка Turkish Minute.

По словам президента Красного Полумесяца, хотя их организация не планирует самостоятельно выпускать столь необходимые аппараты для вентиляции лёгких, они ведут переговоры с компаниями о поставках.

«Большие средства мы инвестировали в такие нужные товары, как пакеты для крови, индивидуальные защитные маски и полевые больницы», — добавил он.

Кынык подчеркнул, что к концу апреля Красный Полумесяц планирует наладить выпуск масок на производственном объекте, первоначально построенном во время Второй мировой войны для производства средств защиты на случай химических атак. Он сказал, что в настоящее время они пытаются решить проблемы, связанные с транспортировкой в Турцию высокопроизводительного оборудования, которое будет использоваться в производстве.

«Тем временем мы получаем поставки от крупного производителя в Китае», — отметил Кынык.

Кроме того, он объявил, что организация работает над проектом по лечению пациентов с COVID-19 путём переливания антител, которые будут извлекаться из крови тех, кто выздоровел.