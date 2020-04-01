В Нигерии после падения метеорита образовалась гигантская воронка

28 марта в пригороде небольшого городка Акур, который находится в Нигерии, всех жителей напугал невероятно сильный и громкий взрыв. Из-за него была разрушена дорога Акуре-ОВО. Кроме того, пострадало очень много жилых домов, школы и церкви. Данная информация была предоставлена нигерийскими источниками. Напуганные люди не понимали, что произошло, но вскоре эксперты сделали официальное заявление, в котором говорилось о падении достаточно крупного метеорита.

Стоит отметить, что сразу после происшествия, власти говорили о том, что это не упал метеорит, а просто взорвался грузовик, который направлялся в другой штат. Изначально грузовик по словам губернатора перевозил взрывчатку, а затем версия поменялась на то, что это был террористический акт. Только потом специалисты назвали настоящую причину взрыва.

Адепелуми Адекунле вместе с другими учеными рассказал о том, что метеорит вошел в атмосферу нашей планеты под углом примерно 43 градуса. В результате данного события никто не пострадал. Кроме того, внутри кратера обнаружили остатки какого-то странного метала и непонятные камни, происхождение которых ученые объяснить пока что не могут.