Коронавирус находится в воздухе: ним можно заразиться даже не контактируя с больным

Медицинский центр Университета Небраски и Национальный институт стратегических исследований Университета Небраски сумели обнаружить коронавирус как внутри помещений с больными, так и снаружи. Специалисты отметили, что исследование не обязательно говорит о распространении заболевания по воздуху.

В помещении с больными вирус имелся на поверхностях и в воздухе, что говорит о его широком распространении. Также SARS-CoV-2 смог выбраться за пределы палат.

Специалисты призвали не только не контактировать с больными, но и тщательно протирать все поверхности, так как на них может сохраняться коронавирус.

В продвинутых больницах с людьми, заболевшими COVID-19, поток воздуха в палатах идет в обратном направлении. Таким образом вирус не имеет возможности выйти за пределы помещения.

Основным путем заражения остается контакт с больным. Недавно был открыт другой вариант – фекально-оральный. Вирус находили в образцах стула.