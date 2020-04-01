Путин пользуется антисептиком на работе

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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства…
kremlin.ru
На рабочем столе президента России Владимира Путина появился антисептик. Это можно видеть на фотографиях, опубликованных на сайте Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил это, пишет РИА «Новости».
Ранее Песков рассказал, что в последние дни Путин по возможности работает дистанционно. Также президент регулярно сдает анализы на коронавирус.
В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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