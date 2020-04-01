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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства…

kremlin.ru

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/79/13032079/3K6GZ4MbXtBl7mnfa1W1XOq1ZBw5M0ID-pic905-895x505-39926.jpg" alt="Путин пользуется антисептиком на работе" /></p> <p>

На рабочем столе президента России Владимира Путина появился антисептик. Это можно видеть на фотографиях, опубликованных на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил это, пишет РИА «Новости».

Ранее Песков рассказал, что в последние дни Путин по возможности работает дистанционно. Также президент регулярно сдает анализы на коронавирус.

В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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