Таджикистан попросил Россию и другие страны помочь в борьбе с коронавирусом

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Таджикистан попросил Россию, другие страны и международные организации помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российское дипведомство в Душанбе.
«Нота с обращением Таджикистана уже направлена в МИД России, где она рассматривается», — сказал источник.
По имеющейся информации, Таджикистан просит маски, халаты, защитные комбинезоны, перчатки и тесты на коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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