Язык цветов: интересная психология некоторых цветов и оттенков

С давних пор люди часто задумывались о «языке цвета». Считалось, что каждый цвет имеет особенный характер, по-разному влияет на человеческое подсознание, вызывает определенные эмоции и реакции.

Цвет, который чаще всего возникает перед глазами человека, может повлиять на его поведение в каких-либо ситуациях, подтолкнуть к выбору того или иного решения.

Интересная психология некоторых цветов

В настоящее время способность цвета действовать на сознание человека активно используется в бизнесе, рекламе и медицине.

Красный цвет издавна ассоциируется со страстью, войной, кровопролитием. Многие революции происходили под красными знаменами. Некоторые африканские племена перед тем, как идти в битву, наносили на лицо и тело устрашающий красный «камуфляж». Также красный цвет символизирует величие и власть. Например, императоры носили пурпурную мантию и восседали на красном троне.

Черный цвет используется в траурных ритуалах, символизирует пустоту, гибель, несчастье. Черные глаза до сих пор считают опасными, зловещими, способными сглазить неугодного человека. Однако в некоторых сухих районах Африки черный цвет воспринимается совсем противоположно, ведь темные тучи приносят долгожданные дожди и прохладу.

Белый цвет связан со светом и символизирует доброту, чистоту, невинность. В белое облачены праведники, святые, ангелы, жрецы некоторых народов. Однако это еще апатичный и неэмоциональный цвет, который поглощает все остальные и ассоциируется с ледяной пустотой, смертью. Славяне накрывали умерших белым саваном.

Желтый – цвет солнца, застывшего золота. Это осенний цвет опавших листьев, он поднимает настроение, несет заряд счастья, радости. Но также это цвет болезни, бессилия. Например, стоит вспомнить значение словосочетания «желтый дом». У некоторых азиатских народов желтый означает чуму, карантин.

Синий – это благородный цвет. Принято считать, что у настоящих дворян и принцев «голубая кровь». Синий является символом неба, бесконечности, вызывает меланхолию, мечтательное настроение. Он может обозначать преданность и верность, целомудрие и доброту. У французов синий цвет ассоциируется со страхом, а славяне придавали ему мрачные ассоциации с бесами и печалью.

Зеленый обозначает новую жизнь, молодость, это цвет свежей травы и листьев. Он обладает успокаивающим действием. Например, чтобы расслабить уставшие глаза, советуют смотреть на что-либо, окрашенное в спокойный зеленый цвет.