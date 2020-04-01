Барнаульцы соцсетях призвали прекратить травлю первой заразившейся коронавирусом горожанки

Жители Барнаула призвали прекратить травлю горожанки, у которой был обнаружен первый в Алтайском крае случай заражения коронавирусной инфекцией. Как оказалось, ее персональные данные утекли в Сеть, из-за чего женщина столкнулась с резким потоком негатива в свой адрес. Подписчики сообщества «Подслушано Барнаул» просят прекратить травлю и привлечь лиц, «сливших» ФИО и адрес женщины в Сеть, к уголовной ответственности, однако с их мнением солидарны не все.

Анонимный пост был опубликован в сообществе 1 апреля. Его автор утверждает, что из-за болезни «нулевого пациента» жители Барнаула резко стали проявлять агрессию и паниковать по поводу распространения инфекции. «Стоило одной девочке заболеть, как тут же поднялась паника в городе — все данные (в том числе и место проживания) кто-то тут же слил в Интернет, жители дома предложили сжечь поликлинику, в которую она ходила, особые индивидуумы начали писать ей в социальных сетях угрозы и оскорбления, а сегодня вообще придумали частушку и начали рассылать через WhatsApp», — указано в публикации.

Пользователь, опубликовавший запись, предложил перестать паниковать, а также прекратить обсуждать и оскорблять больных. «Через три месяца никто и не вспомнит об этом вирусе, а осадочек от нашего поведения — будет долгим», — добавил автор сообщения. Он выразил надежду, что распространителей личных данных женщины обязательно найдут и привлекут к уголовной ответственности по всей строгости действующего законодательства.

Если часть пользователей выразила солидарность с таким призывом, то добрая половина комментаторов посчитала, что женщина сама «прославила» себя. По их мнению она и и ее муж (второй случай заражения в крае был подтвержден у него) не находились на добровольной самоизоляции и нарушали режим. Однако на это можно возразить, что формально в группе риска находилась только женщина и только она должна принять меры: родственники не ограничены в передвижении. При этом из сводки краевой клинической больницы, которая распространяется в Сети, известно, что пациентка сама перестала выходить на улицу и контактировать даже с медиками, чтобы исключить заражение.

Отдельные пользователи также посчитали, что разговор о трех месяцах, после которых все обо всем забудут, едва ли уместен: даже при условии, что с инфекцией удастся справиться в такие сроки, о пандемии, о ее появлении на Алтае едва ли забудут те, кто может лишиться из-за болезни родных. Особо скептически настроенные пользователи даже предположили, что автор поста – сама заразившаяся горожанка или ее знакомые.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Алтайские крайности», утечка персональных данных произошла непосредственно из больницы, где семейная чета находится после подтверждения диагноза. Не исключено, что сотрудники медучреждения действительно будут привлечены к ответственности.

Напомним, что 29 марта в Алтайском крае был получен первый положительный результат на COVID-2019 у жительницы Барнаула, которая прибыла из Республики Доминикана. Ее госпитализировали в КГБУЗ «Городская больница № 5 Барнаула», в бокс инфекционного отделения. 30 марта сообщили о втором случае заболевания коронавирусной инфекцией. Его зафиксировали у супруга заболевшей женщины. Службами и ведомствами региона уже установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва-Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Позже стало известно о том, что пятеро сотрудников ГУ МВД по Алтайскому краю были вынуждены уйти на самоизоляцию: они контактировали с мужем заразившейся во время процессуальных действий, однако тот не предупредил их о том, что его жена вернулась из Доминиканы, и им следовало бы находиться на самоизоляции.