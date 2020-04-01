Оружие и экономика: как собственная система GPS усиливает влияние Китая

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Kin Cheung/AP

Многолетний проект по созданию Китаем собственной глобальной навигационной спутниковой системы находится в завершающей стадии. Это сделает Пекин независимым от иностранных конкурентов, когда речь заходит о сети, которая поддерживает современные технологии, бизнес и армию. Как изменится геополитическое позиционирование Китая, — в материале «Газеты.Ru».

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Последний на данный момент спутник в национальной навигационной системе — космический аппарат третьего поколения (известный как BeiDou-3) — был запущен в первой половине марта, сейчас он уже выведен на геостационарную орбиту. Завершающий запуск спутника системы, который обеспечит ее функционирование в полном объеме и глобальный охват Земли, запланирован на май этого года.

На этом этапе готовая система Китая будет успешно конкурировать с американской системой глобального позиционирования GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.

При этом в экспертном сообществе считают, что американцам в связи с вводом в строй «Бейдоу» придется серьезно потесниться на рынке подобных услуг, пишет Popular Science.

Система глобального позиционирования «Бейдоу» является исключительно национальной разработкой Китая, который стремится создавать и предлагать на мировом рынке коммерческие альтернативы западным технологическим платформам, начиная от серверов и оборудования 5G и до космических аппаратов. Система «Бейдоу» предназначена для предоставления высокоточных услуг глобального позиционирования, а также средств передачи ограниченных объемов данных для коммерческих и военных пользователей.

«Космический сегмент навигационной спутниковой системы «Бэйдоу» будет состоять из пяти спутников на геостационарной орбите, трех спутников на геосинхронной орбите (с наклонением 55 градусов) и 27 спутников на средней околоземной орбите (высотой примерно 21 500 км)», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

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По словам эксперта, отличительной особенностью космических аппаратов китайского производства является достаточно большой срок эксплуатации. Элементная база позволяет им работать в космосе от 12 до 15 лет.

Даже если на данном этапе система «Бейдоу» развернута еще не в полном объеме, она уже активно используется потребителями. По словам представителя «Бейдоу», более 70% китайских смартфонов уже используют эту систему. В других сообщениях указывается, что приемники «Бейдоу» были интегрированы в более чем 6,5 млн такси, автобусов и грузовых автомобилей.

По состоянию на 2019 год, у «Бейдоу» уже было более 400 млн пользователей по всему миру. Более 30 стран, в основном на Ближнем Востоке, в Африке и Азии используют эту систему.

Она применяется для реализации различных проектов в Индонезии, Кувейте, Уганде, Мьянме, на Мальдивах, в Камбодже, Таиланде и России.

Пекин ожидает, что капитализация индустрии спутниковой навигации в этом году превысит 400 млрд юаней ($57 млрд), а «Бейдоу» обеспечит подавляющую часть этой стоимости. В будущем китайское правительство рассматривает эту систему и сопутствующие услуги как основную отрасль, особенно для стран, участвующих в инициативе «Один пояс — один путь», в которую входят страны от Центральной Азии до Европы, с которыми Пекин заключил торговые, инфраструктурные и кредитные сделки в целях усиления своего влияния.

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Перманентно растущая база пользователей системы глобального позиционирования системы «Бейдоу» за пределами Китая существенно увеличивает геополитическую и экономическую значимость Поднебесной.

Для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Бейдоу» действует как контролируемая в полном объеме со стороны Пекина альтернатива международным системам глобального позиционирования. Краеугольным камнем модернизации НОАК является стремление вести вооруженную борьбу на самом современном уровне, а это требует применения высокоточного оружия, навигации и передовых сетей связи. Для этого нужны космические аппараты позиционирования, навигации и синхронизации. Подобные задачи можно решить только с помощью национальной системы типа «Бейдоу».

Она уже давно интегрирована в современную систему управления НОАК и системы наведения оружия.

Подразделения, части и соединения НОАК, находящиеся за пределами национальной территории Китая на учениях, также используют индивидуальные терминалы «Бейдоу». Растущий охват системой территории Земли будет только расширять ее применение.

Китай также начинает активно экспортировать системы вооружений и военной техники, работающие на базе «Бейдоу». Это особенно заметно на примере «всепогодного стратегического партнера» Пекина — Пакистана.

Исламабад является единственной страной, вооруженные силы которой используют неограниченную по точности позиционирования версию системы «Бейдоу», которую использует только НОАК.

В частности, Пакистан приобрел несколько систем оружия, использующие данные китайской системы глобального позиционирования, включая истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder (в Китае — Ченду FC-1 Сяолун). Помимо этого, в феврале текущего года ВВС Пакистана испытали крылатую ракету воздушного базирования «Ra’ad II» с дальностью полета 600 км. Она поразила цель с высокой точностью. Эта КРВБ в своей системе наведения использует данные, полученные от китайской системы «Бейдоу».

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Китай за последнее время превратился в ведущего мирового экспортера вооружений и военной техники. К примеру, китайские беспилотные летательные аппараты пользуются сегодня все большим спросом.

При этом привлекательность китайского оружия заключается и в том, что она использует в своих системах наведения данные от собственной навигационной системы, а

многие потенциальные покупатели опасаются применять европейские, российские или американские спутниковые системы в ходе вооруженных конфликтов, так как они могут быть легко отключены в самый напряженный момент ведения боевых действий.

«Без национальной глобальной системы позиционирования ни одна армия в мире не может считаться армией XXI века. Это, в первую очередь, касается применения высокоточного оружия и навигации. Подобные вопросы не должны в любом случае зависеть от воли иностранного производителя», — рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, без собственной системы глобального позиционирования не может быть ни подлинного суверенитета, ни независимости государства в самом широком смысле этого слова. Особенно это касается сферы ведения вооруженной борьбы. И это хорошо понимают в Китае.

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