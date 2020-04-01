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Max Rossi/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/283/12069283/RTX3HFWE-pic905-895x505-53076.jpg" alt="В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза" /></p> <p>

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео. Соответствующий видеоролик опубликовал портал Fratelli d’Italia на YouTube.

Политик заявил, что ЕС не помогает странам, испытывающим трудности с коронавирусной инфекцией.

На ролике Рампелли в медицинской маске и белых перчатках снимает с флагштока флаг Евросоюза и вешает на его место флаг Италии.

«Может, увидимся позже. Может быть», — сказал парламентарий на видео.

По последним данным, в Италии зафиксировано свыше 105 тыс. случаев заражения новым типом вируса, погибли более 12,4 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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