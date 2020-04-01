Дэвид Чанселлор. Фотографии охотников и их жертв в Африке

Британский фотограф создал яркую серию фотографий «Охотники» (Hunters), запечатлевших охотников во многих местах Южной Африки (ЮАР, Зимбабве, Намибия). Эта серия была удостоена главного приза фотоконкурса Тейлора Уэссинга в 2010-м году.

Дэвид Чанселлор (David Chancellor) родился и рос в Лондоне — столице Великобритании. Сейчас уже долгое время живет и работает в Южной Африке. Жанр, который представляет фотограф, четко охарактеризовать довольно сложно. Однако мы будем называть это «документальный репортаж».

Дэвид много путешествует, что позволяет с довольно высокой производительностью создавать серию за серией. Кстати, серия «Охотники» в этом году выходит в публикацию в виде монографии. Основным предметом изучения в этой работе стали взаимоотношения человека и животного.

На сайте Дэвида Чанселлота есть множество альбомов, но нас заинтересовали два: «Охотники» (Hunters) и «Добыча охотников» (Hunted).

Обратите внимание, что фотографии из альбомов могут кому-то показаться чрезмерно жестокими или слишком натуралистическими. Се ля ви. Мы предупредили!

В начале 20-го век охота «сафари» в Восточной Африки стала очень можно среди богачей и всех, кто мог себе ее позволить. Особенно мода на африканские сафари распространилась в Великобритании и Соединенных Штатах.

Строительство железной дороги через Уганду в 1901 году предоставило еще более легкий путь для доставки охотников на высокогорья Британской Восточной Африки (ныне — государство Кения). Здесь охотники получали уникальную возможность поучаствовать в «большой игре» со слонами, львами, буйволами и носорогами, которые водились в большом количестве в этой части Черного континента.

Британское колониальное правительство увидело большой постоянного дохода от проведения сафари и привлечения туристов. Виданные только в 1909 году лицензии позволили убить 2 буйволов, 2 бегемотов, 22 зебры, 6 сернобыков, 22 коровьи антилопы, 229 других антилоп и еще множество других животных. Леопардов и львов можно было убивать в неограниченном количестве.

В это время появился термин «белый охотник», которым называли опытных европейцев и американцев, помогавшим туристам, охотившихся на африканских животных и выбрасывавших на сафари огромные деньги. Сейчас этих гидов-инструкторов называют «профессиональными охотниками».

Дата: 18.02.2013 / bravedefender.ru