Пиво и сигареты. Тайная жизнь Северной Кореи

Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира. Тем не менее, вопреки повестке дня в СМИ, жизнь ее граждан не состоит из одних лишь ракетных запусков и препираний с властями Соединенных Штатов. Жители КНДР тоже едят, пьют, курят и при этом стараются следить за собой.

«Лента.ру» представляет подборку фотографий товаров и этикеток этой страны, которые опубликованы в новой книге Николаса Боннера «Сделано в Северной Корее».

Этикетка пива «Пхонхак»

Считается, что разливной «Пхонхак» обладает неплохим вкусом, но насладиться им за пределами страны не выйдет — производители напиток не пастеризуют, поэтому хранится он недолго. Варят пиво на оборудовании, купленном в Великобритании в 2002 году.

Игрушечный револьвер

На упаковке написан слоган армии КНДР: «Один стоит сотни врагов». Еж — популярный мультяшный персонаж — олицетворяет корейского героя, а волк — американского врага.

Почтовая марка с местными товарами для женской красоты

Основное внимание уделяется местной панацее — кэсонскому женьшеню.

Почтовая открытка

На ней изображена сцена из оперы «Песнь гор Кымгансан» — сюжет рассказывает о Хван Сок Мине, который страдал под японской оккупацией, однако потом смог воссоединиться с семьей.

Пачка сигарет «Пхеньян»

Табак в Северной Корее не слишком высокого качества, однако золотой цвет упаковки должен создать впечатление люксовости бренда. Сами корейцы говорят, что из-за преимущественно овощной диеты их организм не может выдержать очень крепких сигарет, однако в КНДР чем табак крепче, тем он дороже.

Журнал комиксов

История «Подводная битва» рассказывает о героическом отряде северокорейских спецназовцев, которые в тылу врага спасают юную кореянку от нападения американских солдат.

Новогодняя открытка 93 года чучхе (2004)

На заднем фоне изображены корейские военные разных времен: от боровшихся с японцами партизан до героев Корейской войны. На переднем плане — представители северокорейского общества (слева направо фермер, интеллигент, рабочий, солдат). Подпись на открытке: «С новым годом!»

Пачка шоколадных конфет с ликером

Упаковка отражает северокорейское представление о западных понятиях люксового бренда. Внутри конфет ликер с экстрактом женьшеня.

Билет на спортивные игры 1996 года, названные «Союз долой империализм»

Такое название было у организации, созданной основателем северокорейского государства Ким Ир Сеном в 1926 году. Считается, что она стала прообразом правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.

Мемориальные марки с изображением британской королевской семьи

Считается, что такие марки были выпущены специально для коллекционеров. Изображения северокорейских вождей на марках не появляются: их портреты публикуются на книгах, которые они написали сами.