Путин перешел на «удаленку»

Президент РФ Владимир Путин начинает дистанционную работу. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, сегодня в новом формате состоится совещание с членами правительства, на котором планируется обсудить тему развития АПК. «Президент останется в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором, с большим набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах. Это такая новация, полностью задействуем технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы», — пояснил Песков.

Кроме того, на сегодня у Путина намечено еще одно мероприятие, которое также состоится в формате телеконференции. Во второй половине дня может быть организован и международный телефонный разговор, добавил Песков.