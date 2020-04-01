Как победить неприятный запах изо рта: 10 тайных причин убийственного «аромата»

Share Tweet Share Share Email CommentsУмри все живое: 10 тайных причин неприятного запаха изо рта

Если все вокруг бегут от тебя в страхе, то дело может быть вовсе не в твоем грозном взоре или суровом облике — просто запах изо рта может сбивать птиц на подлете. Оставим в стороне всякую банальщину вроде любви к сигаретам и презрения к гигиене, копнем глубже.

Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии «Стартсмайл», готова сорвать покровы с десяти неочевидных причин убийственного «аромата» изо рта.

Все болезни от нервов

Галитоз (так называют миазмы изо рта врачи) никогда не возникает сам по себе. Но прежде, чем перейти к запугиванию путем перечисления всех тех болезней, вызывающих галитоз, обратим внимание на причину, о которой почти всегда забывают. И эта причина — самый обыкновенный, банальный стресс. Особенно затяжной. Когда начальник на работе постоянно орет благим и не только матом, личная жизнь не клеится, а в довершение последняя электричка уходит у тебя из-под носа, то в дело вступают они: кортизол, адреналин и норадреналин. Эти три бандита — гормоны стресса, которые провоцируют ускоренный рост всяческой патогенной микрофлоры во рту. Она под влиянием данной троицы усердно выделяет летучие и крайне вонючие вещества, которые вынуждены обонять твои собеседники.

Языковой барьер

Именно он может мешать свежести твоего дыхания. Как? Очень просто, ведь многие даже не подозревают, что язык необходимо чистить дважды в день, равно как и зубы. Иначе бактерии немедленно выстраивают на нем целый жилой квартал и начинают активно размножаться, реализуя программу «Молодой бактерии — доступное жилье!». Потому язык необходимо либо чистить щеткой, либо купить для него особый скребок.

Сахара во рту

Еще одна причина тяжелого амбре изо рта — недостаток воды. Ох, не напрасно врачи советуют пить не меньше двух литров воды в день! Если ты мало пьешь (воды, а не веселящих и бодрящих напитков с высокой градусностью), то организм выделяет слишком мало слюны. Нехватка увлажнения вызывает отмирание клеток языка, которыми активно и радостно питаются все те же патогенные бактерии.

Храп и заложенный нос

Внезапно, но перманентно заложенный нос и храп — это тоже причины дурного аромата изо рта. Несправедливо, но факт. Когда рот постоянно или очень долго открыт, это приводит к сухости. А сухость, как мы уже выяснили, — это мечта всех патогенных бактерий от мала до велика. Когда слюны мало из-за сухости, они принимаются множить свои ряды и выделять соединения серы, которые провоцируют неприятный запах изо рта. Потому будь бдительна: лечи насморк и аллергию вовремя.

Диеты — зло!

Отказываешься от завтрака ради талии? Игнорируешь обед, чтобы уменьшить цифру на весах? Практикуешь белковую или, того хуже, монодиету?! Получи в награду за усилия термоядерный галитоз! Все дело в том, что всякую голодовку наш организм воспринимает как сигнал бедствия и немедленно начинает предпринимать меры: сжигать все жировые запасы. Мало того, что это вредно, так еще и провоцирует образование кетонов, которые, в свою очередь, приводят к появлению запаха изо рта.

Желудок — всегда рядом…

Кислый запах изо рта — верный признак того, что у тебя проблемы с желудком. Если запах сопровождают еще и боль в животе, тошнота или отрыжка, вполне вероятно, что гастрит или язва желудка где-то рядом. Кислый запах изо рта сопровождает болезни, связанные с пониженной кислотностью, а чем пахнет запущенный дисбактериоз — лучше не упоминать в приличном обществе.

Нос и горло — всегда вместе

Например, пробки в миндалинах. Они скапливают стратегический запас остатков пищи для бактерий. Кроме того, многие болезни слизистой носоглотки сопровождаются образованием гноя, а это тоже не улучшает аромат изо рта, а вовсе даже наоборот. К удивлению многих пациентов ЛОРа, стоит им пройти успешный курс лечения, как дыхание свежеет на глазах.

Почки, легкие и диабет

Легочные болезни тоже часто приходят не одни, а вместе с галитозом. Но не только легкие сигналят нам с помощью амбре: горький запах изо рта намекает на неполадки с почками, а устойчивый аромат ацетона — на угрозу диабета. Последний враг самый опасный, и, разумеется, не только из-за запаха. Тем не менее неприятный запах может в прямом смысле слова помочь в лечении, если ты вовремя обратишь внимание на тревожный симптом.

Пахучие протезы

Конечно, все знают (или хотя бы смутно догадываются), что плохая гигиена и болезни полости рта провоцируют мощное амбре. Но даже после того, как ты все вылечила, нельзя терять бдительность! Протезы, особенно мосты, требуют ежедневного тщательного ухода: вооружись ирригаторами, ершиками, зубной нитью и борись с налетом беспощадно. Иначе в твою жизнь проникнет не только противный запах, но и новые болезни десен, вызванные опять-таки недостаточной гигиеной.

Серьги в неожиданных местах

Пирсинг — о, сколько в этом звуке!.. Но иметь пирсинг языка — это не только модно, стильно и эпатирующе. Это еще и вредно. Ранки в полости рта вызывают грибковые инфекции, которые тут же начинают активно размножаться. Поражение грибком выдает белый, желтоватый или кремовый налет на языке, жжение, повышенную чувствительность к острому и кислому и, разумеется, дурной запах изо рта. Так что перед тем, как проколоть язык, подумай — стоит ли игра свеч.