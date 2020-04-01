Народные поверья и приметы, подтвержденные наукой

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1. По боли в суставах можно предсказывать погоду

У каждого имеется хоть один родственник или знакомый, который уверяет, что лучше любого синоптика может предсказать приближение дождя (или снега) по боли в суставах.

«Колено разболелось, — жалуется он, — быть грозе». И это не просто примета — суставная боль действительно может быть точным показателем атмосферной активности. Изменение барометрического давления может вызывать болезненное опухание суставов и связок — особенно у страдающих артритом или перенесших какую-либо травму, поэтому в зависимости от индивидуальной восприимчивости некоторые люди могут чувствовать даже небольшие колебания давления. Такие страдальцы знают о надвигающемся шторме задолго до его наступления.

2. Куриный суп помогает при простуде

Согласно народному поверью суп на курином бульоне не только согревает в холодную погоду, но и помогает выздороветь тем, кто уже простудился.

Довольно часто действие домашних лечебных средств подтверждаются наукой и это как раз такой случай. Куриный суп обладает свойствами, влияющими на образование нейтрофилов — белых кровяных телец, которые борются с бактериями в заражённых клетках.

Одно из самых эффективных защитных средств организма — образование слизи. К сожалению, он имеют тенденцию работать в режиме «бережёного бог бережёт», что приводит к излишней сопливости, что не очень приятно.

Куриный суп замедляет процесс образования слизи, и поток из носа может временно приостановиться.

3. Утро вечера мудренее

Это один из самых древних советов. Каждый раз, когда предстоит принять какое-либо важное решение, кто-нибудь да посоветует отложить его на утро.

Может показаться, что этот совет хорош для тех, кто столкнулся с серьёзной проблемой поздно ночью, когда голова уже толком не соображает. Но это не так. Даже если важный вопрос назрел часов в восемь вечера, всё равно есть смысл провести с ним ночь, а только потом решать.

Дело в том, что подсознательное мышление намного лучше справляется с принятием сложных решений, чем сознательное.

Во время исследования, участники эксперимента принимали решения, а потом примерно на час отвлекались на что-нибудь постороннее. После этого они пересматривали своё решение, и в этот раз находили идеальный вариант гораздо чаще.

Поскольку сон — лучшая возможность выбросить из головы всё, что вас беспокоит, часов эдак на восемь, то его можно считать самым простым средством отключить сознательную часть мозга и открыть дорогу подсознательному.

4. Животные чувствуют приближение опасности

Довольно часто приходится слышать истории любителей животных, уверяющих, что их любимцы заранее почувствовали приближение какой-либо неожиданной катастрофы, сумели доступными им способами вовремя предупредить хозяев и спасли им жизнь. В любом фильме-катастрофе найдётся эпизод, когда пёс чувствует наступающий природный катаклизм, пока вся семья наслаждается безмятежным счастьем.

Может, экстрасенсорные способности животных и преувеличены, но они действительно кое-что чувствуют. Согласно данным, связанным с мощным цунами в Индийском океане 2004 года, местная фауна пострадала от стихии минимально. За несколько часов до цунами животные старались найти самые высокие места, искали убежища, а домашние животные отказывались выходить на улицу. В результате жертв среди животных оказалось значительно меньше, чем среди людей.

Но никакой тайны тут нет. Просто животные обладают более острыми, чем мы, чувствами, которые позволяют им, к примеру, слышать инфразвук, который возникает во время землетрясений. Некоторые животные буквально могут обладать шестью (семью, восьмью) чувствами, которые позволяют им определять то, что нам не под силу: птицы чувствуют электромагнитные поля, змеи невероятно восприимчивы к вибрации. Даже те животные, что не обладают подобными талантами, могут просто наблюдать за другими и следовать их примеру.

5. Жевательную резинку нельзя глотать

Когда вы были ребёнком, то наверняка слышали от кого-нибудь, что глотать жевательную резинку ни в коем случае нельзя. При этом причины могли приводиться разные, в зависимости от географического положения. Некоторые утверждали, что резинка застревает в кишечнике и переваривается целых семь лет. Другие — что она и вовсе застрянет там навсегда. Находились и пессимисты, которые где-то слышали, что от проглоченной жвачки можно умереть.

Если вы хоть немножко знакомы с биологией, то знаете, что это полная ерунда. Большая часть, по крайней мере. Потому что глотать жевательную резинку действительно крайне нежелательно.

Проглоченная резинка может стать причиной образования так называемого «безоара» — неперевариваемых отложений, которые возникают в кишечнике и приводят к его закупорке. И это действительно опасно.

6. Потребление бананов увеличивает шанс родить наследника

Это может показаться несерьёзным, но результаты по крайней мере одного научного исследования подтвердили народную мудрость, которая советует есть побольше бананов тем, кто желает родить мальчика.

Это не значит, что если вы девять месяцев будете жить на одних бананах, то можете быть на 100% уверены, что родится парень. Женщинам после зачатия требуется всё разнообразие высококалорийных продуктов (и бананы в том числе). И даже в этом случае шанс, что родится мальчик, поднимется только до 56 процентов (что совсем не так мало, как кажется).

Почему так происходит — пока не очень понятно. Всё, что наука может сказать на сегодняшний день — высокий уровень глюкозы благотворно действует на мальчиков, и не очень — на девочек на стадии эмбрионального развития. Вполне возможно, что популярность низкокалорийных диет привела к некоторому перекосу в рождении девочек, особенно в развитых странах. Любопытно, что это относится ко всем видам млекопитающих: чем больше калорий в рационе животных, тем больше у них рождается самцов.