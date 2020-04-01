Не пугают волны ветер бийского школьника пришлось вызволять отколовшейся льдины

Накануне в Бийске девятиклассник пытался порыбачить с берега реки, а в итоге оказался посреди водной глади на отколовшейся льдине. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, для школьника была организована целая спасательная операция.

Товарищи подростка обратились в полицию вечером 31 марта. Они рассказали, что рыбачили на реке Бия. Один из них стоял на краю хрупкого льда, когда глыба откололась от берега и унесла его по течению. На помощь девятикласснику выехала группа оперативного реагирования. Дрейфующего школьника обнаружили в районе очистных сооружений. Один из стражей порядка побежал за подмогой, а второй контролировал ситуацию с берега и успокаивал мальчика. Около лодочной станции к операции подключился детский тренер по кикбоксингу Александр Гаврилин. На весельной лодке он подплыл к льдине, подобрал школьника и доставил к суше. Подросток не пострадал.

Правоохранители напоминают, что выходить на весенний лед рискованно и опасно. Отметим, что в данный момент у школьников идут каникулы, а их нахождение на улице во время ограничительных мер по распространению коронавируса нежелательно.