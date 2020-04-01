Турция передаст по тысяче лир 2,1 млн семей в поддержку COVID-19

Выплаты будут производиться наличными с 1 апреля, сообщает в понедельник Dünya со ссылкой на министра по делам семьи, труда и социальных служб Зехру Зюмрют Сельчук.

По словам министра, правительство расширило масштабы программы, увеличило финансовую поддержку и ускорило реализацию проекта. Наличные деньги будут выплачены фондами и трастами, указала она.

Ранее в этом месяце Турция объявила о пакете экономической поддержки на сумму до 100 млрд лир (15 млрд долларов). Некоторые экономисты и комментаторы критиковали эти меры за то, что они фокусируются на бизнесе за счёт наёмных работников и беднейших граждан страны.

Сельчук сказала, что на прошлой неделе 19 тыс. компаний обратились в правительство с просьбой воспользоваться выплатами для поддержки коротких рабочих недель для сотрудников. Все фирмы в стране, которые хотят извлечь выгоду из этой схемы, могут сделать это, отметила она. По её словам, почти две трети заявок поступили от предприятий, работающих в производственном, гостиничном и пищевом секторах.

Работники, которые могут воспользоваться этой схемой, должны были работать в течение последних 60 дней и выплачивать 450 дней взносов по социальному страхованию в течение последних трёх лет, добавила Сельчук.

Она подчеркнула, что работники могут получать до 75% своей чистой заработной платы с верхним пределом, установленным в размере 150% от минимальной заработной платы. Напомним, что в Турции она составляет 2 тыс. 943 лиры.