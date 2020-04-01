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Мэр Москвы Сергей Собянин

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/508/12781508/RIAN_5951952.HR-pic905-895x505-32416.jpg" alt="Утвержден второй пакет антикризисной поддержки бизнеса" /></p> <p>

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил второй пакет антикризисной поддержки бизнеса в связи со сложившейся экономической ситуацией из-за коронавируса, говорится на его сайте.

В рамках пакета гостиницам и резидентам Московского инновационного кластера разрешено выплатить субсидии. Средства позволят возместить бизнесу часть затрат при приобретении нового оборудования.

«Компания может использовать одну субсидию или комбинацию нескольких их видов, но размер возмещения составит не более 10 миллионов рублей в год», — отмечается в документе.

Также в перечень субсидируемых затрат включено покрытие расходов на «коммуналку» и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей и периодических платежей. Кроме того, впервые вводится субсидирование до 50% расходов предприятий МСП для того, чтобы они смогли продвигать свои товары в интернете.

Четвертая мера также касается выплат, в частности предлагается покрыть затраты кредитных организаций на предоставление льготных кредитов молодым компаниям МСП. Помимо этого, был увеличен список мер материальной поддержки столичных экспортеров и перечень получателей субсидии на инжиниринг.

Постановление призвано расширить доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий. Это позволит снизить риски банкротства.

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