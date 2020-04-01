Ученые назвали импотенцию предвестником смерти

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

У мужчин, страдающих от эректильной дисфункции, повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти независимо от уровня тестостерона в крови. К таким выводам пришли ученые под руководством Лин Антонио из Лёвенского католического университета в Бельгии.

В своем исследовании ученые опирались на данные Исследования европейского мужского старения (EMAS), многолетнего анализа влияния гормонов на здоровье мужского населения.

Было проанализировано здоровье 1913 человек, обращавшихся в пять медицинских центров. Выяснилось, что спустя 12 лет после начала исследования 25% мужчин скончались. При этом у мужчин с нормальным уровнем тестостерона но с проблемами с эрекцией риск умереть был выше на 51% чем у людей, не имевших проблем с потенцией.

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При этом мужчины с эректильной дисфункцией, слабой утренней эрекцией и низким либидо имели наиболее высокие риски смерти. Мужчины из группы, где наблюдались все три перечисленные симптома, умирали в 1,8 раз чаще. Результаты исследования описаны в статье в журнале Journal of the Endocrine Society