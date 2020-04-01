Сирийские ПВО сбили израильские ракеты

Журналисты опубликовали видео ударов военной авиации Израиля по территории Сирийской арабской республики. Согласно уточненным данным, которые приводятся сегодня, авианалёт произошёл вечером 31 марта.По словам журналистов, авиация Израиля нанесла ряд ударов по территории Сирии в провинции Хомс из воздушного пространства Ливана. В ответ сработали системы противовоздушной обороны.При этом, постоянные удары израильской авиации не дают ПВО Сирии перебросить силы на север, для прикрытия неба от Турции, чем та пользуется. Так в ночь на 5 марта Турция вторглась в воздушное пространство Сирии сразу же после удара Израиля.Военные сводки из Сирии от 1 апреля 2020В западных окрестностях города Дамаск вчера прогемел мощный взрыв. В поселке Канакир детонировала бомба, установленная в припаркованном автомобиле. В результате теракта четверо детей получили ранения. Один ребенок позднее скончался. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку СВУ.На севере провинции Алеппо произошло очередное столкновение на линии разграничения между протурецкой «Сирийской национальной армии» (SNA) и «Отрядами народной самообороны» (YGP). По имеющейся информации, курды из ПТРК нанесли удар по штабу группировки и обстреляли позиции союзников Анкары.Вчера турецкие военные провели самостоятельное патрулирование трассы М-4 между н.п. Серакиб и Мусайбин. Военная полиция ВС РФ к патрулю не присоединялась из-за поступающих угроз джихадистов.Между тем Турция начала развертывание строительной техники для ремонта шоссе M-4. Колонна бульдозеров была замечена 29 марта, когда направлялась к месту проведения работ. В ее составе 15 машин, перевозящих инженерное оборудование и строительные материалы.В городе Рас аль-Эйн силами внутренней безопасности было обнаружено два самодельных взрывных устройства. По утверждению турецких военных это дело рук боевиков «Сирийских демократических сил» (SDF). Оба СВУ были подорваны за городской чертой.

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Вечером 29 марта в тюрьме Ас-Синаа, расположенной в районе Геверан к югу от города Хасака, содержащиеся в ней боевики «Исламского государства» подняли мятеж. Во время инцидента смогло сбежать около 15 террористов, включая трех полевых командиров ИГИЛ. Позднее четверо террористов были застрелены, розыск остальных ведется.Для подавления мятежа были задействованы контртеррористическое подразделение SDF и вертолеты международной коалиции. Восставшие, прикрываясь взятыми заложниками, длительное время удерживали один их этажей тюрьмы. По утверждению руководства SDF, мятеж подавлен.Обзор карты боевых действий в Сирии от 01.04.2020В провинции Идлиб прошло очередное одностороннее патрулирование трассы М-4 вооруженными силами Турции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что турецкие военные обследовали участок шоссе между населенными пунктами Турунба и Мсебин. Отмечается, что этот турецкий патруль стал 11-м за последние 13 дней.Напомним, по условиям российско-турецких договоренностей от 5 марта, мониторинг в Идлибской зоне деэскалации должен осуществляться объединенными силами армии Турции и военной полиции РФ. Однако ввиду провокаций со стороны террористов совместное патрулирование проводилось лишь дважды, и в сокращенном порядке. Ранее Анкара взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности на магистрали, тем не менее никакой информации о подвижках на данном направлении пока не поступало.Поступают неподтвержденные сведения о том, что террористы «Исламского государства» (запрещена в РФ), сбежавшие из тюрьмы «Ас-Сина» в Хасаке, были пойманы. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (RasdSham) со ссылкой на курдские СМИ. Напомним, побег боевиков, в том числе нескольких бывших высокопоставленных главарей террористической группировки, произошел накануне. В первой половине дня также стало известно о бунтах внутри исправительной колонии, участники которых потребовали улучшения условий содержания и пересмотра дел.

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