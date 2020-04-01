Вот почему с вами никто не считается: 10 ошибок в поведении с людьми

Вы замечали, что хороших людей часто не уважают? Они и выручают, и помогают, и терпят, и не держат зла, но почему-то часто остаются обиженными и одинокими.

Ненужная жертвенность

Вы ущемляете свои потребности в угоду миру. А мир просто не замечает этого.

И когда вас обижают, вам неловко за обидчика. С таким подходом вас будут обижать снова и снова.

Не бойтесь сообщать миру о ваших неудобствах. Возможно, ему ничего не стоит пойти вам навстречу. А вашу ненужную жертву все равно никто не оценит.

Отсутствие самоуважения

Вы не чувствуете, когда на вас начинают наезжать. Или закрываете глаза на эти маленькие неудобства. Но грубиян точно не станет вас за это любить и уважать. Так ради чего терпеть?

Если кто-то ведет себя так, будто ему на вас плевать, это значит, что ему на вас плевать. И не ищите оправданий грубияну. Уважайте себя.

Зависимость от оценки окружающих

Люди, которым патологически нужна оценка и одобрение, подсознательно испытывают и транслируют чувство, что с ними что-то не так. А люди, с которыми что-то не так, обычно никому не нравятся.

Перестаньте ждать похвалы. Не обязательно слышать, что вы хороший человек, чтобы быть им. И не бойтесь критики. Люди будут осуждать, неважно, делаете вы что-то или нет. Поэтому на первом месте должно быть ваше мнение о себе.

Поиск проблемы только в себе

Вы автоматически считаете, что прав любой, только не вы. Вы взваливаете на себя ответственность за происходящее вокруг. Спасибо вам за это не скажут. А вот подыграть и добавить проблем могут запросто.

Поиск виноватых вообще дело неблагодарное. А постоянное самоистязание не прибавит вам ни любви, ни жалости окружающих. Лучше направить силы на поиск решения проблемы.

Самохвальство

Перечислять свои достоинства, вымаливая уважение, как подаяние, — это основная ошибка зависимых отношений. Убеждая окружающих, что вы хороший человек, вы вызываете только отторжение. Даже если вы и правда очень хороший человек.

Есть способ показать, что вы чего-то стоите, — это чего-то стоить. Для этого важно твердо верить в это самому. Когда вы знаете себе цену, не нужно ничего и никому доказывать.

Боязнь отказать

Вы не хотите никого обидеть даже ценой своих неудобств. Вы делаете вид, что все хорошо, чтобы оградить окружающих от переживаний за то, что вам некомфортно. И, как следствие, вам очень часто некомфортно.

Не бойтесь говорить «нет». Ведь даже самые приятные люди будут использовать вас, если вы им позволите это. Помогайте, только когда вы хотите и можете помочь.

Глухота к собственным интересам

Вы привыкли подстраиваться под потребности других и не можете почувствовать собственные желания.Вы не решаете за себя, вы принимаете желания других за свои. Со стороны это похоже на неумение принять решение, на беспомощность, но не на доброту.

Научитесь прислушиваться к своим желаниям и не бойтесь кого-нибудь обидеть. Скорее всего, ваши страхи надуманны, и всегда можно найти разумный компромисс.

Отсутствие допустимых границ

Вы прощаете, потому что вам проще простить, чем постоять за себя. Когда к вам проявляют неуважение, вы мысленно оправдываете обидчика.

Вам нужны собственные границы допустимого. И не позволяйте людям переступать их. Тех, кто не имеет границ допустимого, не уважают — независимо от их заслуг.

Страх одиночества

Вы делаете из отношений культ, приносите себя в жертву, и такое поведение для вас комфортно. К вам тянет тиранов, нарциссов и эгоистов, потому что вы даете себя использовать, потому что так вы чувствуете свою нужность.

Не нужно выбирать между отношениями и чувством собственного достоинства. Если стоит такой выбор, значит, что-то пошло не так. Будьте смелее, не бойтесь перемен. Воспринимайте одиночество как свободу, и вы не пробудете долго одни.

Установка, что уважение нужно заслужить

Вы не допускаете мысли, что вас можно уважать просто так. Вы испытываете чувство дискомфорта в отношениях равенства, потому что в вас прочно сидит убеждение, что уважение нужно заслужить. Вы чувствуете, что чего-то стоите, только когда отдаете.

Не нужно «покупать» любовь и уважение. Научитесь просто любить и принимать любовь без условий, как воздух.