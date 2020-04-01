Как китайские археологи нашли настоящую могилу Чингисхана

В сентябре 2000 года китайские археологи объявили, что им удалось наконец найти подлинную могилу Чингисхана: «Мы нашли подлинную могилу Чингисхана. Обнаруженное до того захоронение не является могилой монгольского полководца», — заявил сотрудник музея Синьцзяна Чжан Хуэй.

По монгольской легенде, основатель монгольской империи умер в 1227 году на севере Китая и был тайно захоронен его окружением в родном городе.

Ранее считалось, что могила легендарного завоевателя находится в Монгольском Алтае, между двух озер, соединенных искусственным каналом. Теперь же выяснилось, что могила находится в Уйгурии — на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района, в районе города Чингиль (Цинхэ).

25 коротких фактов о великом и ужасном Чингисхане

Чингисхан был великим человеком во многих смыслах: великий завоеватель, великий император, великий отец… Стоп, но причём здесь отцовство?

1. Сгусток крови в руке при рождении — признак величия

По легенде, Чингисхан родился, держа сгусток крови в кулаке, что предсказало ему судьбу великого правителя.

25 коротких фактов о великом и ужасном Чингисхане2. Примерно так выглядел Чингисхан

Он был высокий, рыжеволосый, с зелеными глазами и носил длинную бороду.

3. Чингисхан на 50% европеец, на 50% — азиат

Такая необычная внешность была обусловлена уникальным смешением азиатских и европейских генов.

4. Монголия стремительно расширяла свои территории

Чингисхан создал Монгольскую империю, объединив разрозненные племена на территории от Китая до России.

5. Монгольская империя вошла в историю

Его империя стала крупнейшим объединенным государством в истории. Она простиралась на территории от Тихого океана до Восточной Европы.

6. Чингисхан оставил огромное потомство

Чингисхан считал, что чем больше у человека потомства, тем он значительней. В его гареме насчитывалось несколько тысяч женщин, и многие из них родили от него детей.

7. Около 8% азиатских мужчин — потомки Чингисхана

Генетические исследования показали, что примерно у 8% азиатских мужчин в Y-хромосомах присутствуют гены Чингисхана вследствие его сексуальных подвигов.

8. Монгольская армия не жалела никого

Некоторые из походов Чингисхана заканчивались полным уничтожением всего населения или племени, даже женщин и детей.

9. На совести Чингисхана смерти 40 миллионов человек

Согласно исследованиям отдельных ученых, Чингисхан виновен в смерти более 40 миллионов человек.

10. Никто не знает, где могила Чингисхана

11. По некоторым данным, могила Чингисхана затоплена рекой

Предположительно, он потребовал, чтобы его могила была затоплена рекой, дабы никто не смог потревожить ее.

12. Темучин — настоящее имя Чингисхана

При рождении его назвали Темучин — это было имя военачальника, которого победил его отец.

13. Чингисхана с малых лет считали бессердечным

В 10 лет он убил одного из своих братьев, борясь за добычу, которую они вместе принесли с охоты.

14. Известно, что Чингисхан был в плену

В 15 лет Чингисхан попал в плен и бежал, что впоследствии принесло ему признание.

15. Будущую жену ему выбрали в 9 лет

Ему было девять, когда он встретил свою будущую жену Бортэ. Невесту выбрал его отец.

16. В 16 лет Чингисхан женился

Они поженились в 16 лет, скрепив таким образом объединение двух племен.

17. Чингисхан и императрица Бортэ

Хотя у Чингисхана было множество наложниц, императрицей по-прежнему оставалась Бортэ.

18. Чингисхан не любил, когда у него воруют

Когда его жену похитило одно из племен, Чингисхан пришел в ярость и начал истреблять своих врагов.

19. Народы понимали величие орды и отдавали дань

Многие народы присягнули Темучину, и он стал их правителем, или ханом. Тогда же он изменил свое имя на Чингиз, что означает «правый».

20. Войско Чингисхана расширялось за счет пленных

Он пополнял ряды своего войска пленниками из завоеванных им племен, и таким образом его армия росла.

21. Чингисхан придерживался правила «На войне все методы хороши»

Чингисхан пользовался многочисленными «грязными» методами, не чурался шпионажа и выстраивал хитрую военную тактику.

22. Чингисхан жестоко мстил за своих приближенных

Когда персы обезглавили монгольского посла, Чингиз пришел в ярость и уничтожил 90% их народа.

23. Иранцы до сих пор видят Чингисхана в страшных снах

По некоторым оценкам, население Ирана (бывшей Персии) до 1900-х годов не могло достигнуть домонгольского уровня.

24. При желании Чингисхан не оставлял от захваченной земли ни пылинки

Некоторые историки называют Чингисхана отцом «выжженой земли», то есть таких военных технологий, которые могут уничтожить практически любой след цивилизации.

25. Чингисхан убивал всех, кто не хотел покоряться

Если какой-либо город не желал подчиняться власти великого хана, он вырезал всех его жителей.