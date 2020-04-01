Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику. Об этом сообщает сайт «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники.

Слухи о разработке таких фар для автомобилей LADA косвенно подтверждал вице-президент «АвтоВАЗа» по инжинирингу Алексей Абрамкин. Вот, что он говорил еще в 2016 году:

«Для нас адаптивный свет — это достаточно отдаленная перспектива, но над светодиодными источниками мы уже работаем и закладываем их в концепцию будущих проектов. У нас есть рабочий макет блок-фары 2192 полностью выполнена на светодиодах. Блок-фары выполняют не только функцию освещения, но и являются частью стиля, подчеркивают внешний облик автомобиля, а новые источники света повышают безопасность движения и делают автомобиль узнаваемым на дороге».

Таким образом, если верить инсайдерам, LADA Vesta может стать первой моделью «АвтоВАЗа» со светодиодной оптикой. Плюс ко всему, этим «новшеством» она могла бы сократить «отставание» от конкурентов – те же Volkswagen Polo и Skoda Rapid в новых поколениях получат диодные фары уже в базовой комплектации.

Кстати, сегодня, 1 апреля, «АвтоВАЗ» снова повысил цены на весь модельный ряд. Машины российской марки подорожали в среднем на 1% или 6550 рублей.