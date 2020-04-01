Раскрыты внешность и салон нового Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail, прототипы которого «Автоновости дня» уже не раз показывали на шпионских снимках, наконец, рассекречен. Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.



Nissan X-Trail. Фото Патентное ведомство Бразилии



Nissan X-Trail. Фото Патентное ведомство Бразилии



Nissan X-Trail. Фото Патентное ведомство Бразилии

Изменения во внешности, как выяснилось, носят эволюционный характер. Спереди появились модные «двухъярусные» фары, боковины отмечены глубокими выштамповками в районе порогов, а корма и вовсе получилась довольно аморфной, паназиатской, как и у нынешнего «икс-трейла» третьего поколения.

По салону тоже обошлось без «революций», но по-настоящему значимые изменения все же есть. Преобразить убранство «четвертого» X-Trail призваны новый мультимедийный комплекс, переработанные вентиляционные дефлекторы, иной (нефиксируемый) селектор трансмиссии и цифровая приборная панель, которая, скорее всего, достанется только топовой версии.



Nissan X-Trail. Фото Патентное ведомство Бразилии

Технические характеристики нового X-Trail до сих пор неизвестны. Предполагается, что базовым мотором останется 2,5-литровый агрегат мощностью 172 л.с., а его «соседями» по гамме станут новый турбомотор от Infiniti с переменной степенью сжатия (VC-Turbo) и гибридная силовая установка.

Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года. Где именно она пройдет, пока неясно, но велика вероятность, что ее, как и многие другие мероприятия, перенесут в онлайн.