АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA. Автомобили российской марки подорожали в среднем на 1% или 6550 рублей. Об этом стало известно «Автоновостям дня» в ходе мониторинга российского автомобильного рынка.

Наименьшую прибавку получила LADA Granta – машины этого семейства подорожали на 5-6 тыс. рублей в зависимости от типа кузова. Прибавку в 6 тыс. рублей также получил внедорожник LADA 4×4, кроме версии Bronto – она по-прежнему продается по «старому» прайсу.

Чуть сильнее – на 7 тыс. рублей – выросли цены автомобилей коммерческого семейства LADA Largus (за исключением их битопливных модификаций CNG).

Такую же прибавку получили флагманский седан LADA Vesta, его кросс-версия Vesta Cross и спортивный седан Vesta Sport, которые тоже подорожали на 7 тыс. рублей. Универсал LADA Vesta SW и его кросс-версии SW Cross, в свою очередь, прибавили к прежнему прайсу максимальные 9 тыс. рублей.

Наконец, аналогичным подорожанием отметились хэтчбек LADA XRay (+7 тыс. рублей) и кросс-хэтчбек LADA XRay Cross (+9 тыс. рублей).

Актуальные цены на модели LADA теперь выглядят следующим образом:

LADA 4×4 3 дв. — от 559 900 до 615 900 рублей;

LADA 4×4 5 дв. — от 602 900 до 658 900 рублей;

LADA Granta — от 460 900 до 675 800 рублей;

LADA Largus — от 596 900 до 805 900 рублей;

LADA Vesta — от 636 900 до 1 085 900 рублей;

LADA XRay — от 626 900 до 862 900 рублей;

LADA XRay Cross — от 776 900 до 988 900 рублей.

Внедорожник Chevrolet Niva, который будет обновлен и переименован (скорее всего, в LADA Niva) до конца 2020 года, сохранил прежние цены — от 670 000 до 844 000 рублей.