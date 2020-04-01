Православные храмы Барнауле остались открыты период опасности распространения коронавируса

Православные храмы в Барнауле открыты для посещения верующими, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе. Это следует из информации, опубликованной на сайте городской мэрии. Судя по сообщению, властям остается уповать на проявление сознательности частью самих верующих.

В тексте указано, что религиозные организации в городе скорректировали свою работу с учетом опасности распространения коронавирусной инфекции. Например, в православных приходах приостановлены занятия в религиозных секциях, школах и кружках, в храмах дистанционно по телефонам, указанным в объявлениях, принимаются заявки о церковном поминовении. Обслуживающий персонал регулярно обрабатывает антисептиками церковную принадлежность.

Однако вход в храмы для верующих все еще открыт. В администрации отмечают, что набожные горожане все еще посещают церкви, хотя таких и единицы. Основная же масса православных барнаульцев, по предположениям чиновников, услышала призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла воздержаться от походов в храмы до его особого благословения.

В то же время другие религиозные организации в городе проявили благоразумие и отказались от тесных контактов со своими прихожанами и последователями. Например, в приходском Совете Римско-Католической Церкви Барнаула религиозные встречи различного рода были приостановлены. Главный имам принял решение о временном закрытии Соборной мечети Барнаула и прекращении там молитв мусульман. Даже члены городского общества сознания Кришны отказались от своих публичных шествий.

Отметим, что в Алтайском крае, как и в ряде других субъектов РФ, действует режим самоизоляции, в соответствии с которым гражданам до 65 лет рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицы без лишней необходимости. Пенсионерам же и вовсе в обязательном порядке было предписано не выходить из своих жилищ. Также упомянем, что на 1 апреля 2020 года в Алтайском крае уже зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией.