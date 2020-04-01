В Турции сегодня зафиксировано ещё 37 смертей от коронавируса

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на данные Минздрава Турции.

Начиная с 17 марта от инфекции COVID-19 в Турции умерло 168 человек.

Число заболевших достигло 10 тыс. 827 (вчера было 9217 т.е. +1610). Было протестировано 11 тыс. 535 человек.

В Турции в течение двух дней количество смертей удваивается :

17 марта — 6-ой день после начала фиксирования заболевших — первая смерть.

19 марта — 8-ой день +4

21 марта — 10-ый день +12

25 марта — 14-ый день +15

27 марта — 16-ый день +16

29 марта — 18-ый день +23

30 марта — 19-ый день +37 (сегодня)

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