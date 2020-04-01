Новый парень Ирины Шейк и его романы с Дашей Жуковой, Хайди Клум, Эмбер Херд

Недолго Ирина Шейк была одинока после расставания с Брэдли Купером. Топ-модель заметили в компании известного ловеласа, торговца произведениями искусства Вито Шнабеля. За плечами миллиардера романы с самыми желанными женщинами планеты.

Пара неспешно прогуливалась по центру Нью-Йорка, нарушив правила строжайший изоляции, которая сейчас введена в США из-за пандемии коронавируса. Далее они отправились в дом Вито на Манхеттене. Похоже, Шейк нисколько не смущает сомнительная слава ее спутника, которого одни называют Казановой, другие — альфонсом.

Шнабель, сколотивший состояние на произведениях искусства, встречался в свое время со звездами мировой величины: Деми Мур, Хайди Клум, Эмбер Херд, Лив Тайлер, Эль Макферсон. Мужчине удалось также растопить сердце Даши Жуковой. И хоть этот роман не привел к чему-то серьезному, поговаривают, что именно он стал причиной развода Даши с Романом Абрамовичем.

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Как-то о любовных похождениях Вито высказывалась скандальный блогер Лена Миро, искренне недоумевая, как он, имея столь заурядную внешность, смог завлечь в свои сети такое количество признанных красавиц.

«Знакомьтесь, это Вито Шнабель — довольно стремненький на вид 30-летний чувак, — писала она несколько лет назад. — Он работает арт-директором и, говорят, у него миллион. И долларов, разумеется, и столько же баб. Баб известных. Баб стареющих. В феврале этого года Вито Шнабеля застукали за поцелуями с Дашей Жуковой. Пресс-служба олигарха объявила снимки подделкой, но уже в мае Абрамович и Жукова расстались. Никто же из вас наивно не верит пресс-службе и понимает, что снимки, скорее всего, просто выкупили?»

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Секрет популярности Вито у женщин попытался объяснить его друг. «Он начал нравиться женщинам еще тогда, когда ему было 13 лет, потому что мог поддержать разговор. К тому же у него две старшие сестры, и он знает, как общаться с противоположным полом», — отмечал источник, подчеркивая, что Шнабель всегда выбирал спутниц старше себя.

Похоже, что ровесницы не слишком привлекали интеллектуала Вито. «Они просто не могли ему соответствовать», — подчеркивали в окружении Шнабеля.

По материалам Daily Mail

Фото: Frazer Harrison, Neil Mockford, Jean Catuffe//Getty Images