Динамика коронавируса на 31 марта: рекордное число смертей в России

В России на 31 марта насчитывается 2337 зараженных.

В России на 31 марта насчитывается 2337 зараженных коронавирусом (днем ранее их было 1837). За сутки добавилось рекордное число заболевших — 500 (+27%). В предыдущие сутки (30 марта) прирост составлял 20% (+302 человек). За сутки до этого (29 марта) количество зараженных выросло на 22% (+228 человек).

От коронавируса в России скончались 17 человек (+8 случаев за сутки — также рекордный прирост за всё время), летальность — 0,72%. Всего к 31 марта в России выздоровел 121 человек (+55 за сутки — рекордный показатель за все время).

Наибольший прирост заболевших отмечен в Москве (+387 за сутки; всего — 1613) и Санкт-Петербурге (+48 за сутки; всего — 98). Около 40% заболевших в столице – это люди в возрасте от 40 до 65 лет, почти 35% — от 18 до 40 лет, людей старше 65 лет – 20%. В Минздраве заявили, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусу.

В мире на 31 марта инфицированы COVID-19 более 800 000 человек (+66 000 новых случаев за сутки; +9,1%). Прирост оказался на 2% больше, чем днем ранее, 30 марта. В среднем ежедневно регистрируется от 50 000 до 70 000 случаев заражения.

По всему миру от коронавируса погибли уже более 38 100 человек, прирост за сутки составил 3500 случаев за сутки (+10%), тогда как днем ранее добавилось 3700 погибших. Пока летальных исходов по всему миру становится меньше, в том числе благодаря улучшению ситуации в Европе.

США ушли далеко вперед по числу заболевших COVID-19: свыше 164000 человек (+22000 за сутки; +15,4%), а также более 3170 смертей (+700 за сутки или +29% — рекордный прирост за все время). Днем ранее, 30 марта, зараженных вирусом в Штатах насчитывалось 142737, а погибших — 2489. В США прогнозируют вторую волну заболеваемости осенью.

Второе место по заболевшим у Италии, которая преодолела рубеж в 100000 зараженных (более 101700; +4000 случаев за сутки или +4,1%), днем ранее там за сутки заболели 5000 человек (+5%). Общее число жертв в Италии составляет 11590 (+811 смертей; +7,5%). За день до этого зарегистрировано меньше смертей (750). В целом динамика распространения вируса в Италии благодаря карантину продолжает ослабляться. Но о явных позитивных сдвигах говорить рано: смертность высока.