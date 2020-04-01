Лукашевич: Киев нашел повод отказаться от обязательств по Донбассу

ВЕНА, 1 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Россия считает, что украинские власти используют ситуацию вокруг коронавируса в качестве повода отказаться от обязательств по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«По-другому рационально объяснить поведение украинских переговорщиков, да и вообще киевских властей, которые вроде бы согласились на целый ряд мер по выводу ситуации в Донбассе из тупика, конечно, очень сложно. Думаю, что на фоне ситуации с коронавирусом и введенных чрезвычайных мер, наверное, есть какие-то планы под шумок отступить от своих обязательств», — сказал Лукашевич.

По его словам, заявления, которые делаются в последнее время, прямо свидетельствуют о том, что Украина не собирается выполнять ни комплекс мер, ни поручения «нормандской четверки», которые президент украины Владимир Зеленский подписал на саммите в Париже в декабре прошлого года.

«Думаю, что нынешняя ситуация дает украинским властям очень опасную опцию действовать именно таким образом – и дальше утюжить жителей Донбасса артиллерией и минометами, пока они не согласятся на условия Киева. Поэтому мы еще более настойчиво будем требовать от ОБСЕ и СММ более сбалансированного мониторинга, оценки ситуации и доклада о реальном положении дел», — добавил российский постпред.