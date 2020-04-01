Антонов: мораторий на размещение РСМД потребует новых мер проверки

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Многосторонний мораторий на размещение РСМД потребует дополнительных мер проверки, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Arms Control Today.

Договор РСМД прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

«Мы считаем, что многосторонний мораторий, предложенный российской стороной, потребует дополнительных мер проверки, особенно с учетом того, что пусковые установки, способные запускать ракеты средней дальности, уже развернуты в Румынии (а вскоре это ожидает и Польшу)» — заявил российский дипломат.

Антонов также отметил, что США так и не предоставили ни России, ни международному сообществу доказательств того, что российские ракеты 9M729 нарушали договор об РСМД.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.