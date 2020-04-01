Число погибших от коронавируса в Нью-Йорке перевалило за 1000 человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Нью-Йорке перевалило за тысячу, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.

По последним данным, число жертв достигло 1096, выявлен 41771 случай заболевания. Госпитализированы 8549 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.