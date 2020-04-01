Число погибших от коронавируса в США достигло 3873 человек

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Количество смертей от коронавируса в США достигло 3873, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

Число подтвержденных случаев заражения составило 188 172 человек. США по этому показателю первые в мире, тогда как по числу смертей их опережают Италия и Испания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.