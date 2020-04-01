Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 1 апр — РИА Новости. Российский военный самолет с медицинскими масками и медоборудованием отправился в США, сообщает в среду Минобороны РФ.

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — говорится в сообщении.

Прогноз Белого дома

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.

В соответствии с расчетами, благоприятный сценарий предполагает «вмешательство», то есть меры властей по уменьшению негативных последствий от пандемии. В этом случае смертность составит от 100 до 220 тысяч человек.

В случае отсутствия вмешательства смертность составит 1,5-2,2 миллиона человек.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что пик смертности от коронавируса в США придется на 15 апреля – в этот день могут умереть 2214 человек. Затем смертность будет снижаться, достигнув к 1 июня уровня примерно в 250 умерших в день и менее 100 умерших к 1 июля.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19:49 (2:49 мск) в США зарегистрированы более 188 тысячи случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3800 человек.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19, первые случаи которого выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, охватила почти 180 стран. По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.

Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.