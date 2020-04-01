Врачи затрудняются в лечении Льва Лещенко от коронавируса

Концертный директор певца Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии здоровья артиста. По его словам, мэтру становится «то хуже, то лучше».

Как себя чувствует Лев Лещенко сегодня, 01.04.2020«У Льва Валерьяновича обширная пневмония, «ему то лучше, то хуже». Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась», — поведал представитель артиста.

По словам директора певца, Лещенко несколько раз сдавал анализ на коронавирус. Андрей Гайдель подчеркнул, что сегодня разговаривал с мэтром, состояние которого остается стабильным.

При этом концертный директор артиста заявил, что Лещенко идет на поправку и прямо в больничной палате работает над новым музыкальным материалом, готовит к выходу песню. Гайдель отметил, что артиста устраивают все условия пребывания в Коммунарке.

Как утверждают исследователи из Китая, который стал первым в мире очагом стремительного распространения коронавирусной инфекции, людей, которые излечились от опасного вируса, слишком рано отпускают из изоляции, поскольку они в течение какого-то времени еще могут передавать патоген окружающим. В связи с этим китайские медики опубликовали призыв к коллегам из других стран, в нем они просят продлить карантинные меры в отношении пациентов, которые считаются полностью излечившимися от COVID-19.

Учеными были собраны образцы слизистой в ротоглотке пациентов, которые уже излечились от вируса, по итогам анализов этого биоматериала в нем были обнаружены остатки частиц опасного штамма.