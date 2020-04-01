1 апреля 2020 года отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Дарья Грязная отмечается 1 апреля 2020 года (по старому стилю – 19 марта). В церковном календаре это дата почтения памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа.

Какой церковный праздник сегодня, 01.04.2020

Этот день посвящен святым супругам Хрисанфу и Дарии Римским, период жизни которых относится к 3 веку. Семья Хрисанфа была языческой, но же, прочтя Новый Завет, пришел к христианской вере. Тогда родители устроили его свадьбу с языческой жрицей, носившей имя Дария.

Дария приняла религию супруга, и они вели девственную, будто у брата с сестрой, жизнь, проповедуя это и другим людям. После того,

как такие вести дошли до властей, супругов истязали, а после убили.

В народе Дарию прозвали Грязной потому, что к этому времени снег таял бурными потоками вешних вод, заливающих все кругом, и, разумеется, найти сухое чистое место было очень сложно. Даже лед у речных прорубей грязнел, о чем говорили: «Дарья проруби обгадила». Люди прилагали старания быть особенно аккуратными в этот день, ведь считалось: особо испачканным будет тот человек, которого Дария «пометила» за нечестивые помыслы и дурные дела.

В этот день можно было узнать не только о том, каков человек, но и о многом другом. Так, травы будут густыми и сочными, если весенние воды несутся шумно. Год, в общем, будет хорошим, если на дороге покажутся комья оттаявшего навоза.

Мастерицы пораньше с утра этого дня отбеливали холсты, расстилая их на снегу (где он еще был), чтобы ясное солнышко еще осветлило их, а морозец – смягчил. Молодым ткачихам был такой совет: «Стели кросна (холсты) по заморозкам».

На Дарью Грязную ждали пробуждения домового, которому, чтобы не серчал спросонья, выставляли угощение – молоко с хлебом. Можно было и устроить для «дедушки» представление, чтобы был в хорошем настроении, а, если было совсем много смелости, то друг дружке врали без конца, так обманывая «хозяина».

Так что 1 апреля было и у наших предков в большом почете, о чем в народе сложили свои поговорки: «Коли первого апреля не соврешь — когда еще времечко найдешь?». А уж, если веселым девицам удавалось обмануть в этот день побольше людей, то тогда, верно, и от суженого обмана им не будет.

Приметы говорили, что погода 1 апреля соответствует погоде первого дня октября.

По православному календарю праздник сегодня, 1 апреля 2020

По церковному календарю, 1 апреля поминают преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского, который жил на рубеже XV-XVI веков.

Происходил Иннокентий из рода московских князей Охлябининых. Монашество принял в обители преподобного Кирилла Белозерского и стал учеником известного подвижника — Нила Сорского.

Вместе они странствовали по Востоку — побывали в Константинополе, Палестине, несколько лет провели в монастырях на Святой горе Афон. Вернувшись на родину, они поселились в 15 километрах от Кирилло-Белозерского монастыря в глухом лесу на реке Соре – так было положено начало Нило-Сорской пустыни.

Преподобный Нил, который был сторонником жизни монахов в скиту, по примеру подвижников Египта перед смертью благословил ученика основать близ Вологды монастырь.

Тридцать лет Иннокентий трудился на благо созданной им Комельской Спасо-Преображенской обители, взяв за основу наставления своего учителя — обходиться лишь самым необходимым.

Преподобный оставил несколько трудов, в которых инокам завещал избегать прежде всего ссор и споров, а также просил хранить любовь о Христе и мир духовный.