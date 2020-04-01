Отцифрованный костюм: как портные США пытаются выжить в пандемию COVID-19

Пандемия коронавируса нового типа убивает целые сегменты модной индустрии. Под ударом оказались набиравшие популярность в США ателье индивидуального пошива одежды: теперь они пытаются перейти в режим онлайн, отказываясь от главной процедуры – многочисленных примерок, – и уговаривают клиентов попробовать заказать костюм виртуально.

Призывы властей стран к добровольной самоизоляции и введение во многих странах карантина поставило под удар сегмент модного бизнеса, которому исторически всегда нужен был живой заказчик, которого можно измерить. Работа биспоук-ателье, шьющих костюмы на заказ, где портные подгоняют одежду по фигуре конкретного человека, сейчас под вопросом: примерки не подразумевают ни социальной дистанции, ни удаленной работы. Однако в США ателье решили не сдаваться: они изобретают способы работы онлайн, чтобы не потерять клиентов и создать для них весенне-летний гардероб – вероятно, надеясь, что людям он все же пригодится.

После того как в США зарегистрировали резкий рост числа зараженных COVID-19 – 1 марта там было отмечено 76 случаев коронавирусной инфекции, 15-го их количество взлетело почти до 3 тыс., – ателье Alton Lane, шоурумы которого расположены в 11 штатах, начало спешно изобретать способы устраивать примерки удаленно – за десять дней его сотрудники научились поддерживать связь с клиентами при помощи FaceTime, Google Hangouts и текстовых сообщений в попытке элементарно не потерять заказчиков.

«Мы раньше совершали продажи через онлайн-платформы и текстовые сообщения, – рассказал сооснователь ателье Колин Хантер изданию Glossy. – Но это для нас что-то совершенно новое. Пришлось действовать быстро, но это было совершенно необходимо. И я думаю, мы выплывем – мероприятия и свадьбы не отменяют, их просто откладывают».

В погоне за заказчиком компании пришлось оцифровать каталог тканей для стилистов, которые будут устраивать виртуальные примерки – а это 1000 материалов, которые нужно показать клиенту в хорошем разрешении, чтобы он понимал, что выбирает.

По словам Хантера, благодаря каталогу стилист может создать целый набор тканей, которые будут использоваться для костюма, на выбор и внести изменения по желанию клиента за 30 секунд. Теперь Alton Lane работают над 3D-приложением, которое покажет заказчику, как будет выглядеть костюм из выбранного им материала. Ателье остается убедить клиентов, что система работает – теперь они забрасывают их сообщениями, предлагая попробовать выбрать костюм онлайн.

Однако как портные будут подгонять костюмы по фигуре, неясно: скорее всего, продукция ателье уже утратит право называться «биспоук», поскольку эта технология, традиции которой ревностно хранят портные ателье улицы Сэвил-Роу Лондоне, предполагает снятие до 40 мерок с фигуры заказчика и многочисленные примерки, во время которых портной добивается идеальной посадки. Сделать это онлайн физически невозможно, так что перешедшим в цифровое пространство ателье останется лишь доказывать клиентам, что их костюмы сшиты для них и только для них.

Между тем другие американские бренды, шьющие одежду на заказ, заявляют, что давно подготовились к нынешней ситуации (хотя, конечно, ее и не предвидели) и выработали способы работы онлайн. В частности, в ателье Sene Studio уже привыкли к виртуальным примеркам – 90% заказчиков сейчас заполняют специальную онлайн-анкету, которая позволяет портным и закройщикам понять, что им нужно. Тем временем в компании Indochino заявляют, что после вспышки коронавируса начали принимать заказы онлайн, предлагая скидки в 20%.

Идея пошива костюмов на заказ едва начала приобретать популярность в США: еще 12 марта издание The Financial Times опубликовало статью, в которой расписывались преимущества одежды индивидуального пошива перед продукцией брендов лакшери-сегмента.

Тогда издание рассказало об ателье Richfresh и его основателе Патрике Анри, костюмы у которого заказывали, в частности, певец Джон Ледженд и звезда NBA Дуэйн Уэйд – цена на его костюмы начинается от $4200, так что они становились неким заявлением о собственном богатстве и значимости.

«Я люблю говорить людям, что я богат, – говорил сам Патрик Анри изданию. – Я понял, что приду к процветанию, так что мне надо привыкать говорить об этом». Однако прошло чуть более двух недель – и богатство показывать можно лишь онлайн. Мероприятия – в частности, Бал Института костюма в Нью-Йорке и Каннский фестиваль, – на которых многие знаменитости, скорее всего, собирались появиться в нарядах на заказ, отменены. Ателье остается только убеждать клиентов, что им понадобятся костюмы на лето.