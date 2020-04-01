В рамках мер борьбы с COVID-19, ЦБ Турции сократил ставки по кредитным картам, лира упала

Однако турецкая лира вновь наметила тенденцию к снижению.

Теперь кредиторы могут взимать с держателей кредитных карт 1,25% в месяц, в отличие от предыдущих 1,4%, говорится в решении ЦБ, опубликованном в «Официальном вестнике» в выходные дни. Процентные ставки по просроченным займам были снижены до 1,55% с 1,7%. Банк также уменьшил проценты по задолженности в иностранной валюте.

Отметим, что Турция пытается бороться с воздействием COVID-19 на экономическую активность с помощью пакета финансовых мер стоимостью 100 млрд лир (15 млрд долларов). Центральный банк также сократил процентные ставки до однозначных значений, чтобы помочь потребителям и предприятиям выполнить свои долговые обязательства и стимулировать новые займы. На корпоративные кредиты в Турции процентные ставки не фиксированы.

Турецкий Центробанк стремился сгладить экономические последствия распространения коронавируса. Заместитель главы ЦБ Огузхан Озбаш заявил, что пандемия затронет экономику республики меньше всего, и банк ожидает, что она быстро восстановится после замедления распространения вируса.

Вместе с тем турецкая лира, как и другие валюты развивающихся рынков, подешевела на фоне опасений инвесторов относительно финансовой устойчивости развивающихся стран.

По состоянию на полдень по местному времени в Стамбуле лира снизилась на 0,9% — до 6,5 за доллар, потеряв в этом году почти 9%.