Россиян предложили выпустить из СИЗО из-за коронавируса

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков из-за коронавируса предложил заменить содержание в СИЗО для россиян, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, на домашний арест. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующий документ.

Он отметил, что прекращение следственных действий в условиях карантина, а также недопуск адвокатов и членов ОНК в СИЗО является нарушением прав человека, даже несмотря на то, что соответствующие меры были введены для сохранения здоровья и жизни людей.

Волков также попросил суды предоставить отсрочку для отбытия наказания осужденным на административный арест или заменить его альтернативным наказанием.

Ранее сообщалось, что тюрьмы в США начали выпускать заключенных, чтобы не допустить вспышки коронавируса. На свободу планируется выпустить тех, кто совершил преступления небольшой степени тяжести, а также несовершеннолетних, пожилых и больных.

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По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус обнаружен у 846 тысяч человек, более 41 тысячи человек скончались, вылечились — свыше 176 тысяч.