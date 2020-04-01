Бывшая подруга Давида Манукяна Карина Кросс рассказала о сотрудничестве с блогером: «Не приехал на съемки рекламной кампании»

Бывшая подруга Давида Манукяна — блогер Карина Кросс в своем интервью коллеге Ксении Хоффман на YouTube раскрыла причину, по которой перестала общаться с Давидом Манукяном. Звезда отметила, что Ольга Бузова к этому не имеет никакого отношения, ведь общаться коллеги перестали еще год назад.

Причиной прекращения сотрудничества, добавила Карина Кросс, стало то, что Давид Манукян просто без объяснения причины не приехал на съемку рекламы, которая для его коллеги была очень важна. После этого она больше не общалась с избранником Ольги Бузовой.

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